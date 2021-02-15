Рябков: США допускают применение ядерного оружия

МИД РФ: Москва отвергает концепцию "ограниченной" ядерной войны

Замглавы МИД России Сергей Рябков обвинил Вашингтон в отходе от формулы «Горбачева - Рейгана», говорящей о том, что в ядерной войне не может быть победителя. По словам дипломата, США «увлеченно и на публику» муссируют тему о возможном применении ядерного оружия. Москва же категорически отвергает концепцию ограниченного ядерного конфликта.

Запад допускает потенциальное ограниченное применение ядерного оружия, отказываясь от формулы по поводу ядерного конфликта, сформулированной по итогам встречи генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в Женеве в 1985 году, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Формула, зафиксированная в заявлении по итогам саммита, звучит следующим образом: «Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Стороны не будут стремиться к военному превосходству».

В этой связи Рябков указал, что американская сторона «увлеченно и на публику» муссирует тему о возможном применении ядерного оружия, передает РИА «Новости».

«Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимаются, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование», - подчеркнул дипломат.

Он призвал Вашингтон согласиться подтвердить данную норму в двустороннем порядке с Москвой, а также в рамках так называемой «ядерной пятерки»: России, Китая, Великобритании, США и Франции.

Месяц назад бывший президент СССР Михаил Горбачев выразил уверенность в необходимости подтвердить приверженность вышеназванной формуле новой администрации президента США Джо Байдена.

«Россия, кстати, предлагала недавно американцам подтвердить эту формулу. Сейчас приходит новая администрация, и стоило бы возобновить это предложение», - пояснил бывший советский лидер.

Год назад глава МИД РФ Сергей Лавров Лаврова на Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня в Женеве также выражал обеспокоенность новыми доктринальными установками Вашингтона, значительно понижающими «порог» применения ядерного оружия.

«Примечательно, что это происходит на фоне официального, хотел бы это подчеркнуть, отказа США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также в условиях сохраняющегося размещения американского ядерного оружия на территории некоторых союзников США по НАТО и продолжения практики т.н. «совместных ядерных миссий», - напомнил дипломат.

Он отдельно упомянул про учения американских военных совместно с европейскими партнерами, в ходе которых отрабатывается применение ядерного оружия против целей на российской территории.

«В интересах снижения искусственно создаваемой напряженности и сохранения возможностей для дальнейшего стратегического диалога мы предложили хотя бы подтвердить, а лучше усилить, формулу «Горбачева - Рейгана» о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Считаем, что в нынешней ситуации такое заявление стало бы позитивным сигналом для всего международного сообщества», - резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Саммит СССР - США прошел в ноябре 1985 года на вилле Fleur d'Eau в женевском пригороде Версуа. Конструктивных решений на встрече достигнуто не было, однако, по словам Горбачева, саммит создал «возможности для перехода от состояния опасной конфронтации к конструктивным поискам путей нормализации отношений».

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в настоящее время США имеют в своем распоряжении 5,8 тыс., ядерных боеголовок, а Россия - 6 375.

Все девять государств, обладающих ядерным оружием - Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР вместе обладают примерно 13,4 тыс., ядерных боеголовок.

Около 3 720 единиц ядерного оружия в настоящее время развернуты оперативными силами, и почти 1 800 из них находятся в состоянии повышенной оперативной готовности.

Рафаэль Фахрутдинов