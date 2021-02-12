Hyundai занялась разработкой универсального колесного шагохода TIGER

Дрон TIGER

Недавно созданное подразделение New Horizons Studios в составе компании Hyundai опубликовало детальное описание новой машины, над которой планирует вести работу. Она стала идейным наследником концепта Elevate, транспортного средства с комбинированным шасси, которое может ездить и шагать. Новинка получила название TIGER – «Transforming Intelligent Ground Excursion Robot».

TIGER – это одновременно и упрощение конструкции Elevate и ее модернизация для практического применения. Оригинальный концепт критиковали за излишнюю утопичность и футуристичность, да и сами разработчики столкнулись с рядом трудностей, поэтому приняли здравое решение убрать самый проблемный элемент – а именно, пассажирскую кабину. Это сразу решило ряд вопросов с безопасностью и значительно расширило область потенциального применения машины.

Дрон TIGER

Аппарат TIGER является беспилотником на универсальном колесно-шагающем шасси, где каждый манипулятор имеет шесть степеней свободы и автономную силовую установку. Все ключевые элементы конструкции выполнены из углеродных композитов и создаются методом 3D-печати. Машина сохранила оригинальную систему датчиков для анализа рельефа в реальном времени и выработки оптимального способа преодоления препятствий. Грузоподъемность TIGER не уточняется, однако разработчики заверили, что на платформу помещаются носилки с человеком, модуль для посева семян, датчики анализа окружающей среды для изучения других планет и прочее оборудование. Самое перспективное направление развития – мобильная платформа для запуска дронов, тем более что у Hyundai уже есть свое подразделение по разработке автономных аппаратов вертикального взлета. Заявлена, например, новая опция взаимного обмена энергией – TIGER сможет подзарядить дрон, а дрон сможет доставить сменные батареи для наземной машины.