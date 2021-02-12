Французский катер-амфибия Iguana Interceptor с легкостью ездит по земле

Катер Iguana Interceptor

ВМС США только что приобрели два скоростных французских пятиместных катера Iguana, оснащенных помимо двух 350-сильных подвесных двигателей парой выдвижных гусениц.

В планах командования US Navy использовать их на мелководье. К примеру, достигнув берега, Iguana за 8 секунд трансформируется в сухопутный транспорт на гусеничном ходу, способный передвигаться со скоростью около 7 км/ч. Как уже было сказано, на катере могут разместиться до пяти человек с грузом общим весом 1110 кг. На воде судно способно развивать скорость до 92 км/ч. На данный момент основная цель приобретения катеров – испытание и оценка их потенциальных возможностей. Пока до конца неясно, где они будут использоваться в дальнейшем. По мнению экспертов, Iguana идеально подходит для специальных подразделений, выполняющих миссии на вражеской территории. К примеру, катер-перехватчик после выхода на берег устремляется вглубь территории, чтобы замаскироваться, а не оставаться в точке десантирования, превратившись в идеальную и хорошо заметную мишень. В дополнение к этому катер-амфибия сможет доставлять грузы, эвакуировать раненых, а также участвовать в ликвидации последствии стихийных бедствий. Iguana – не боевая машина, что однако не исключает возможности установки в его носовой части среднего пулемета. С учетом хороших характеристик Iguana существует высокая вероятность закупки большой партии таких катеров для нужд Пентагона.