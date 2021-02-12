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АО «НИИЭТ»

Микроконтроллер НИИЭТ получил статус продукции, произведенной в России

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АО «НИИЭТ»
АО «НИИЭТ».
Источник изображения: industry-hunter.com

Минпромторг России присвоил микроконтроллеру К1921ВК01Т, разработанному в АО «НИИЭТ», статус продукции, произведенной в Российской Федерации. Соответствующее заключение предприятие получило в январе 2021 года.

Как сообщил коммерческий директор НИИ электронной техники Сергей Смешнов, за год планируется реализовать не менее 300 тысяч микроконтроллеров, в их закупке уже заинтересован ряд компаний, производящих электросчетчики, кассовые аппараты, автомобильное оборудование и др.

«В настоящий момент мы уже заключили договора на поставку микросхемы, приблизительно в июле планируем отгрузить крупную партию контроллеров», — сказал Сергей Смешнов.

Универсальный микроконтроллер К1921ВК01Т представляет собой 32-разрядную СБИС на базе ядра ARM Cortex-M4F, предназначенную для управления различными двигателями, для применения в промышленном оборудовании, потребительских приложениях, в том числе в системах дистанционного мониторинга, контрольно-измерительных приборах, сетевых устройствах, системах автоматизации производственных процессов и в автомобильной электронике.

Ознакомиться с полным перечнем характеристик микроконтроллера можно в каталоге на сайте предприятия.

НИИЭТ в ближайшее время планирует получить статус продукции, произведенной в России, для ряда других перспективных микросхем, разработанных на предприятии.

Стоит напомнить, что с 1 июня 2021 года в телекоммуникационном оборудовании, которое производитель планирует включить в реестр продукции российского происхождения, станет обязательным применение отечественных микросхем 1 и 2 уровня. Сегодня в случае неприменения интегральных схем российского производства допускается использование при производстве оборудования пассивных и дискретных отечественных компонентов.

Применение изделий АО «НИИЭТ» в том числе поспособствует получению статуса оборудования российского производства, не жертвуя при этом его функциональностью и производительностью.

Права на данный материал принадлежат АО «НИИЭТ»
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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