Разработка РКС усилит защиту аппаратуры российских спутников от радиации

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») разработали схемотехническое решение, которое обеспечит новый уровень защиты всех электронных бортовых устройств спутников от агрессивного воздействия космической радиации. Изделие повысит надежность бортовой аппаратуры и увеличит срок работы космических аппаратов на орбите.

Разработка представляет собой универсальное схемотехническое решение на двух печатных платах размером 2х3 см в составе детектора тока потребления и устройства защиты от тиристорного эффекта – пробоя в электросети вследствие скачка напряжения, обусловленного внешними факторами. Устройство интегрируется в электрические цепи узлов бортовой аппаратуры, ведет мониторинг текущего состояния входного и выходного напряжения, выявляет деструктивное воздействие радиации и способно оперативно проводить кратковременные отключения цепи продолжительностью до 20 микросекунд, чтобы избежать деградации бортовых компонентов.

Автор разработки, ведущий инженер-исследователь РКС Николай ПЕТУХ: «Воздействие тяжелых заряженных частиц на электрическую цепь спутника всего лишь в течение нескольких миллисекунд способно привести к аномальному скачку напряжения, частичному или полному выгоранию бортовых устройств. Наше решение позволяет предотвратить подобные ситуации и в ряде случаев обойтись без использования дорогостоящих материалов с повышенной радиационной стойкостью. Изделия реализованы на отечественных дискретных элементах, имеют высокую надежность при невысокой себестоимости».

В ближайшее время пройдут наземные испытания устройства в составе космического аппарата. Составные части разработки – детектор тока и устройство защиты – удостоились серебряной и бронзовой медалей на Международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2019».