Арктические бригады получат ударные вездеходы

Найдено средство тотального подавления противника на Крайнем Севере

Комплекс «Торнадо-Г» − модернизированная реактивная система залпового огня «Град» получит возможность действовать в труднодоступных районах Севера. Как сообщил начальник управления планирования обеспечения Вооруженных сил основными видами вооружения, военной техникой и другими материальными средствами Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Александр Дудкин, принято решение об установке ее на новое сверхпроходимое шасси двухзвенного вездехода ДТ-30ПМ «Витязь». Эта машина уже используется на Севере как платформа для базирования зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СМ». В результате создания новой системы российские мотострелки смогут наносить массированные ракетные удары по противнику. Подобной возможности нет ни у одной другой армии мира.

Битва за Север – один из трендов последних лет. Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин говорит, что появление «реактивной» системы залпового огня на базе ДТ-30 говорит не столько о расширении возможностей платформы-носителя вооружения, сколько об изменении представления о потенциальных военных конфликтах в Арктическом регионе.

«В настоящее время там уже развернуто шесть военных баз: на островах Котельный (Новосибирские острова), Земля Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа), Средний (Северная Земля), а также в поселке Рогачево (Новая Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля (входят в Чукотский автономный округ). Кроме них, здесь есть более десятка военных аэродромов, позиции зенитных ракетных систем и военные порты.

Вся эта инфраструктура должна обеспечить бесперебойное судоходство по Северному морскому пути – кратчайшему маршруту из Европы в Азию, а также защиту страны от возможного ракетного удара со стороны США», − отметил Вадим Козюлин.

По словам эксперта, до последнего времени военные развертывали в регионе в основном зенитно-ракетные комплексы. Началось вахтовое дежурство высотных перехватчиков МиГ-31БМ. Присутствие этих машин должно отодвинуть от российских территориальных вод американские корабли − носители крылатых ракет большой дальности BGM-109 Tomahawk, а также другие средства ракетного нападения, которые могут быть задействованы Вашингтоном по программе «Быстрого глобального удара».

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в разговоре с «НВО» был не менее категоричен. По его словам, в регионе мы будем воевать не с «белыми медведями и моржами, а с вполне конкретными противниками».

«Витязь» с пусковыми установками «Торнадо-Г» говорит о том, что Генштаб российской армии опасается не только появления кораблей, самолетов и крылатых ракет, но и масштабного вторжения сухопутных сил Запада. У нас на севере десятки нефтяных, газовых и других стратегически важных для страны источников получения ресурсов. Собственно реактивные системы залпового огня и нужны для уничтожения живой силы и техники противника», – подчеркнул Виктор Мураховский.

По словам эксперта, в настоящее время на вооружении арктических бригад в силу географических особенностей региона нет артиллерийских систем больших калибров. Максимально, что можно применить, это минометы 120-мм калибра. Понятно, что ДТ-30 с системой «Торнадо-Г» станет существенно более мощным средством нанесения поражения.

На колесном шасси установка поставляется в армию с 2014 года. Машина стала преемницей системы «Град». Индекс «Г» в ее названии как раз об этом и говорит. В отличие от предшественницы обладает значительно большей маневренностью, но основное отличие – современная система навигации, целеуказания, а также расчета баллистических показателей. Все эти операции теперь проводятся в автоматическом режиме, значительно ускоряя время применения оружия.

В рамках проекта «Торнадо-Г» были разработаны несколько новых реактивных снарядов калибра 122 мм, предлагаемых для повышения характеристик комплекса. Изделие 9М217 оснащается кассетной боевой частью весом 25 кг с бронебойными суббоеприпасами. Такой снаряд доставляет боевую часть на дальность до 30 км. Выбрасываемые боевые элементы пробивают до 60−70 мм гомогенной брони. Реактивный снаряд 9М218 несет кассетную боевую часть, однако комплектуется суббоеприпасами с более высокими характеристиками. Они способны пробить до 100 мм брони.

Впрочем, применение этой техники в Арктике ограничивалось возможностями платформ-носителей. «Витязь» уникален тем, что это действительно все проходящая машина. Он способен преодолеть болотистые грунты, форсировать реки вплавь, преодолевать снежные торосы и безотказно действовать при температурах от минус 45 до плюс 40. Существует три варианта вездехода грузоподъемностью в 10, 20 и 30 т. Все это позволяет создавать практически любую технику для работы в условиях Крайнего Севера. Помимо уже существующих военных вариантов машин концерн «Уралвагонзавод» (входит в ГК «Ростех») создает и гражданские версии для газовиков и нефтяников. Не так давно Федеральной сетевой компании ЕЭС была передана не имеющая аналогов в электросетевом хозяйстве России машина «Витязь» с краном КС-5772 грузоподъемностью 25 т, оснащенным 27-метровой стрелой. Машина будет применяться для устранения аварий и ремонтов линий электропередачи в районах Крайнего Севера.

Особенность вездеходов ДТ-30 состоит и в том, что это фактически «жилые дома» на гусеницах. В головной машине может быть оборудована жилая комната, кухня, туалет. В условиях арктических морозов это обеспечивает выживание людей и возможность автономных действий. В 2017 году Минобороны провело два специальных похода на вездеходах «Витязь» по районам Крайнего Севера. Первый по маршруту от самого северного населенного пункта Якутии поселка Тикси до острова Котельный и обратно через мыс Святой Нос, проливы Дмитрия Лаптева и Санникова в море Лаптевых. Второй – на архипелаге Новая Земля.

В походах была произведена оценка отдельных новых технических решений на образцах военных гусеничных машин, позволяющих в условиях низких температур обеспечивать поддержание автономности, необходимую готовность техники к выполнению задач, особенностям движения по торосам, глубокому снегу в условиях полярной ночи, при метелях со скоростью ветра более 35 м в секунду.

В настоящее время Минобороны закупает «Витязь» нескольких модификаций. На его базе созданы ремонтно-эвакуационные и чисто жилые машины. В перспективе кроме реактивной системы залпового огня на «Витязе» может появиться автоматический миномет или скорострельная артиллерийская установка. Платформа концерна «Уралвагонзавод» дает возможность неограниченного полета фантазии военных стратегов по усилению группировки российских войск в Арктическом регионе.

Дмитрий Литовкин