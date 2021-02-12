Генеральская битва высших чинов

В украинском военном ведомстве назрел системный кризис

Военное ведомство «воюющей страны», как любит говорить об Украине национал-патриотичная часть ее граждан, оказалось вовлечено в судебные тяжбы отнюдь не военного характера. В январе на публику вылился скандал с исками руководства Вооруженных сил Украины против министра обороны Украины. Предмет исковых заявлений – в настоящий момент известно о пяти исках – оспаривание приказов министра обороны Украины и просто передел сфер влияния в «военном бизнесе» в виде борьбы за право распоряжаться внебюджетными средствами, в том числе и эксплуатации военной авиатехники.

Конфликт между министром обороны Украины Андреем Тараном и руководством Вооруженных сил Украины стал достоянием общественности благодаря откровениям бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко в Facebook.

В конце января неудавшийся политик рассказал «городу и миру», что Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и министр обороны Украины Андрей Таран поссорились так глубоко, что не здороваются публично, а в судебные инстанции направлены иски против главы военного ведомства. Помимо Хомчака исковые заявления подали также глава Командования Медицинских сил ВСУ, командующий Воздушных сил и начальник Генштаба. Кроме исковых заявлений, генералы также не выполняют приказы главы МО.

Помянув к ночи президента РФ, Гриценко констатировал, что генералы полощут «грязное белье» не просто лишь забавы ради, а в условиях «воюющей страны».

Позже выяснилось, что предметом судебных тяжб стали выговоры генералам, которые объявил министр обороны генералам по результатам служебного расследования. Начгенштаба и командующий Воздушными силами оспаривают выговоры по месту службы, а Хомчак, помимо отмены взыскания, просит отменить результаты служебного расследования в МО, на основании которого и появилось решение о дисциплинарном взыскании.

Исходя из информации в реестре судебных решений, выговоры возникли в связи с эксплуатацией военного Ил-76МД при выполнении коммерческой перевозки груза из Болгарии в Руанду. Согласно приказу Тарана, в конце ноября прошлого года командование Воздушных сил ВСУ лишилось права коммерческой эксплуатации транспортника. Попутно были прекращены договоры аренды Ил-76 с киевскими подрядчиками.

Коммерческая эксплуатация военного имущества – отнюдь не новая страница в истории военного ведомства Украины. На заре независимости МОУ было счастливым владельцем обширного парка военно-транспортной авиации. Только Ил-76 в авиабригадах, расположенных на юго-востоке Украины, насчитывалось порядка 100 бортов. А еще в подарок от «империи зла» новому государству достались военные транспортники Ан-26 и парк вертолетов Ми-8. В отсутствие боевых задач (нейтралитет на фоне принудительного ядерного разоружения) военная авиатехника требовала нетрадиционных путей применения. И они нашлись.

Минобороны стало активно сдавать самолеты и вертолеты в аренду, а задачи ей находились по всей территории Африки и в прочих Азиях. Не избежали украинские самолеты и скандалов с перевозками нелегального оружия. На тот момент полыхала Югославия, и оружие туда массово попадало путем не совсем законных поставок.

Скандалы с поставками оружия дали толчок к образованию формально подконтрольного МОУ оператора военных транспортников. В конце 1990-х появилась Украинская авиатранспортная компания (УАТК), получившая на баланс львиную долю военно-транспортной авиации. В составе войск осталось только минимально необходимое количество бортов.

УАТК продолжила «каннибальский» метод эксплуатации авиапарка ВТА. С исчерпанием назначенных ресурсов самолет становился на прикол и далее использовался как источник запчастей и комплектующих для парка, находившегося еще в состоянии летной годности. Таким нехитрым путем уже к концу «нулевых» на крыле оставалось не более 20 машин из более чем 100, переданных когда-то в УАТК.

В Воздушных силах наблюдалась схожая ситуация. К тому же бригады ВТА периодически становились «донорами» Ил-76 для иностранных контрактов. Таким образом, в минувшем десятилетии были поставлены самолеты-заправщики, например, в Пакистан или в КНР.

И вот пришло время, когда главный военный офис и командование ВС делят последний летающий борт. Поводом для «переподчинения» самолета стал рейс из Бургаса (Болгария) в Кигали (Руанда) по перевозке груза военного назначения. Санкции ООН с Руанды уже сняты, и поставка была легальной, а значит, и перевозка тоже не могла вызвать замечаний.

Но не все так просто. По утверждению представителей украинского ведомства, активность Болгарии в поставках стрелкового оружия и артсистем стала мешать американским посредникам.

Экспорт легкого вооружения, боеприпасов и ПЗРК на Ближний Восток приносит Болгарии ежегодно свыше миллиарда долларов. Активной распродажей собственных арсеналов, состоящих из неисчерпаемого советского наследства, заняты также соседи Болгарии – Сербия, Хорватия и Черногория, а также Белоруссия и иногда Украина. Транзитный оружейный хаб в Болгарии выполняет еще одну функцию. Попав туда, оружие сразу дорожает в разы и меняет конечного адресата. Вероятно, так попадали ящики с украинской маркировкой, например, в Ливию.

Полыхающий Ближний Восток и Северная Африка сформировали устойчивый массовый спрос на недорогое и не новое вооружение. А экс-советские республики и государства из СЭВ смогли качественно удовлетворить этот запрос.

Поэтому информацию о рейсе из Болгарии в Руанду (видимо, с руководством к действию) министр обороны Украины получил из американских спецслужб. Правда, результаты служебного расследования показали отсутствие нарушений. Военное ведомство имеет право зарабатывать деньги «на стороне» путем предоставления в аренду военных бортов. Эти доходы поступают в фонды ВСУ. Но помимо «белой» части в таких сделках есть и «черная» бухгалтерия.

Представители украинского военного ведомства на условиях анонимности говорят, что около 80% стоимости перевозок выплачивается наличными, и не в спецфонд Минобороны, а на руки тем, кто «дает добро» на услуги коммерческой перевозки грузов военным бортом. Оборот теневой наличности составляет несколько миллионов долларов в год, и до последнего времени он был вне компетенции министра обороны. Его советники, близкие к украинской власти, попытались поменять ситуацию. Кроме выговоров командующим Таран обратился в Государственное бюро расследований с требованием расследовать коммерческие авиаперевозки, а заодно проверить некоторые госзакупки, которые, по мнению министра обороны, носят признаки коррупции.

На прошлой неделе стало известно, что истцы в погонах попросили суды оставить их иски без рассмотрения. А вот министр обороны свои выговоры так и не отменил. Возможно, к этому решению военных подтолкнул активно распространяемый слух о решении президента Зеленского уволить одновременно министра обороны и главнокомандующего ВСУ. Такой нехитрый способ решения кадровой проблемы ему якобы предложил руководитель его «офиса» Андрей Ермак.

Вместо Тарана на должность министра он, по неофициальной информации, предложил президенту депутата из «Слуг народа» Ирину Верещук. Она провально поучаствовала в выборах мэра Киева от президентской силы, но крайне удачно оказалась в составе парламентского комитета по национальной обороне и безопасности.

Кроме того, киевская власть крайне озабочена внедрением принципов гендерного равенства в кадровую политику. Ведь по последней европейской моде глава военного ведомства – это исключительно женская роль. Г-жа Верещук, по инсайду, очень даже не против возглавить военное ведомство. Но вот действующий министр, как и генеральские чины такому смелому кадровому решению вряд ли обрадуются. Поэтому генералы отозвали свои иски из судов, но не оставят попыток защитить свой генеральский бизнес.

Диана Михайлова

Диана Иоанновна Михайлова – военный журналист.