Принуждение к компьютерному миру

О виртуальных аналогах миротворческих операций

В последнее десятилетие около дюжины ученых – от Канады до Австралии – стали уделять значительное внимание цифровым играм и имитации миротворческих операций ООН. Среди этих ученых выделяется канадец Уолтер Дорн, профессор оборонных исследований в Королевском военном колледже и Колледже вооруженных сил Канады, где он преподает курс миротворческих операций. Он был членом группы экспертов ООН по технологиям и инновациям в миротворческих операциях, а также экспертом ООН по технологическим новшествам.

Рассмотрим последние публикации и взгляды на цифровые игры для миротворческой деятельности ООН. В этих играх важно «не выиграть войну», а «выиграть мир».

Об эмпатии, аватарах и симуляции

Вначале целесообразно ознакомиться с ключевыми словами, сокращениями и терминами, встречающимися в этих публикациях.

К ключевым словам можно отнести: «цифровые игры», «моделирование мира», «эмпатия», «миротворчество», «тренинг», «виртуальные игры», «миротворческие операции», «ООН».

Подробно рассматривается термин «эмпатия» со всеми семантическими значениями – сочувствие, сопереживание, умение поставить себя на место другого:

«Одной из главных целей миротворческих игр должно быть поощрение сочувствия и вознаграждение. Большинство ШПЛ-игр не поощряют это и могут фактически препятствовать этому, награждая убийства. Напротив, миротворческие игры будут наказывать игроков за причинение неправомерного вреда, чрезмерное применение силы, нарушения инструкций или угрозу мирному процессу, при этом награждая игроков за чуткие действия».

Термин «эмпатия» появился в 1885 году, затем был использован Фрейдом в 1905 году.

ШПЛ расшифровывается как «Шутер от первого лица» – жанр компьютерных игр, в которых игровой процесс основывается на сражениях с использованием огнестрельного или любого другого оружия с видом от первого лица.

Рассматривается и «Шутер от третьего лица», поскольку жанр шутеров от третьего лица тесно связан с жанром шутеров от первого лица, также основанным на отождествлении игрока с его «аватаром».

Здесь мы переходим от философско-религиозного определения «аватара» к компьютерному. «Аватар», или «картинка пользователя», – графическое представление пользователя. В компьютерных играх понятие «аватар» впервые было использовано в 1985 году.

Развитие интернета привело к активному использованию термина «аватар». Есть и пример исследования. Австралийский колледж обороны разрабатывает «Расширенную ролевую игру «Аватар» (AARP)» как форму цифрового кукловода. Специалист в предметной области оперирует персонажем сценария, используя преобразование голоса для создания уникального диалога.

Упоминается и массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра, или ММОРПГ (Massively multiplayer online role-playing game, MMORPG) – компьютерная игра, в которой жанр ролевых игр совмещается с жанром массовых онлайн-игр.

Значительное внимание уделяется разделу «Искусственный интеллект», где упоминаются игра «Turing test», шахматы и го.

«Turing Test» – головоломка от первого лица, разработанная в 2016 году. Игра получила свое название от эмпирического теста, предложенного известным математиком и криптографом Аланом Тьюрингом. Важная особенность: в игре отсутствуют элементы, приводящие к смерти персонажа.

Шахматы и го – интеллектуальные игры с достаточно сбалансированными элементами стратегии и тактики, чем и объясняется их привлекательность и живучесть.

Хотя ООН уделяет особое внимание развитию ИИ, до применения его в моделировании еще далеко. В данной статье семантическое значение близких синонимичных терминов «моделирование – имитация – симуляция» рассматривается в компьютерном смысле.

Скромное начало

В Канаде созданы игра и сайт «Миротворчество: имитация и игры», которые разъясняются при помощи трех просмотров: «Предварительный просмотр первой демонстрации игры» (17 минут), «Представление прототипа игры доктором Уолтером Дорном» (2 минуты) и «Представление прототипа игры» (19 минут).

Игра посвящена новому жанру цифрового обучения и образования: «Вы – миротворец в стране жестоких конфликтов. Перед вами совершаются зверства. Вам поручено спасать жизни и содействовать мирному процессу».

В создании игры принимали участие шесть квалифицированных советников. В настоящее время игра проходит апробацию в разных инстанциях.

Очевидно, что настало время перехода от военных к миротворческим играм. Однако для миротворческих операций ООН электронных игр не хватает.

Между тем в ООН введена новая должность. В соответствии с «дорожной картой» по цифровому сотрудничеству ГС ООН назначил Фабрисио Хохшильда (Чили) посланником по технологиям. Хохшильд окончил Оксфордский университет в Великобритании. Он свободно говорит на английском, французском, немецком и испанском языках.

В пояснительной записке сказано:

«Принимая во внимание растущую значимость технологических вопросов и признание того, что ООН должна активизировать свои усилия в области цифрового сотрудничества и глобальной связи, посланник возглавит реализацию «дорожной карты» ГС по цифровому сотрудничеству в тесных консультациях с государствами-членами, технологической отраслью, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами. Посланник будет дополнять текущие усилия, связанные с технологиями, в соответствующих органах и подразделениях системы ООН».

Объединенная служба профессиональной подготовки Департамента миротворческих операций ООН является основным органом, отвечающим за концепцию, производство и оценку учебных материалов, распространяемых в местных (национальных) учебных заведениях. Но служба еще не разработала цифровые игры для поддержки своей программы обучения.

Актуальность проблемы

Многие играют в военные игры, но никто не играет в миротворцев. Поддержание мира является более интеллектуальным и этически сложным, более значимым, более эмоционально вознаграждающим (спасающим людей). И в то же время включает в себя вызовы и азарт боя.

ООН и национальным вооруженным силам не хватает симуляторов операций по поддержанию мира, которые могли бы помочь в обучении миротворцев. Кроме того, общественность должна больше узнать о том, как работает миротворчество.

Симуляторы миротворческих операций заслуживают изучения, особенно в быстро развивающемся цифровом пространстве, которое предлагает новые возможности и преимущества. Не вызывает сомнения, что цифровые игры могут способствовать воспитанию в духе мира и разрешению конфликтов.

Миротворческие игры должны проводиться не только на тактическом, но и на оперативном и стратегическом уровнях. Принятие решений в будущих имитациях миротворчества может обучить навыкам разрешения конфликтов и критического мышления.

Предлагаются основные направления исследований: практическая подготовка миротворцев; воспитание сочувствия и других моральных качеств; переход от настольных действий к цифровому моделированию; создание новых сценариев и уровней игры; адаптация искусственного интеллекта и других разработок; изучение и развитие инициатив ООН.

Миротворческие игры могут быть увлекательными и захватывающими, а также познавательными. Цифровая игра по поддержанию мира должна быть не только выполнимой, полезной и этичной, но и приносить удовлетворение.

Что делается в России

Рассматривая список компьютерных игр, изготовленных в России, можно заметить, что только две игры имеют миротворческое название. «Миротворец» – трехмерный шутер от первого лица, а также «Противостояние: Принуждение к миру».

Министерство обороны РФ уделяет большое внимание информационным технологиям, проводя различные конкурсы. Цитата из отчета: «Были представлены 60 идей создания систем с интеллектуальным интерфейсом, а также информационно-поисковых, мультиагентных, экспертных, робототехнических и самообучающихся систем». Миротворческие операции, их имитация и симуляция просятся в этот список.

Заметим, что наши дипломаты в ООН вносят достаточно скромный вклад в миротворческие игры. Российское представительство в ООН проиллюстрировало пост в Twitter изображением из игры Fallout 3, который был опубликован 6 ноября 2019 года: «Миротворец Смешанной операции ООН и Африканского союза в Дарфуре ухаживает за саженцем».

Информация с курсов по подготовке миротворцев в Наро-Фоминске еще скромнее: «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных сил Российской Федерации имеет достаточный опыт подготовки миротворцев. В свое время на базе знаменитых курсов «Выстрел» велась подготовка военных наблюдателей. Выпускники с высоким профессионализмом выполняли задачи в миротворческих операциях, проводимых по мандату ООН».

С одной стороны, военные наблюдатели ООН от Российской Федерации продолжают проявлять высокий профессионализм в опасных африканских миссиях. С другой стороны, миротворческие курсы даже не имеют своего электронного сайта.

Из других источников мы узнаем: «Ведется активная работа по подготовке кадров в Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации» в г. Наро-Фоминске, а на базе учебного центра инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации для участия в ооновском миротворчестве проходят обучение специалисты по гуманитарному разминированию».

Весной ожидается доклад правительства по миротворчеству, который имеет длинное название: «Ежегодный доклад Правительства Российской Федерации об участии Российской Федерации в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности за период апрель 2020 г. – март 2021 г.».

А в это время тон задает молодежь:

«21 января 2021 года в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» состоялся слет юных миротворцев городского округа Солнечногорск Московской области. Одним из главных элементов его программы стало представление школьникам выставки Музея миротворческих операций «История миротворчества, опыт и новые возможности», созданной НПЦ «Миротворец» при поддержке Фонда президентских грантов и командования Сухопутных войск Минобороны РФ.

Слет был организован Научно-практическим центром «Миротворец» при поддержке Музея миротворческих операций, военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», военно-спортивного патриотического клуба «Наставник» и управления образования г.о. Солнечногорск».

Миротворцы – на переднем крае мира.

Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран‑миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.