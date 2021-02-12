Масштабные учения десантников прошли в России

Военнослужащие во время первого этапа совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии на полигоне "Поливна" в Ульяновской области.

Ивановская 98-я гвардейская десантная дивизия провела первые в этом году масштабные учения. В них были задействованы солдаты и офицеры двух полков ВДВ из Костромы. А боевые действия разыгрывали в трех областях Центра России - Ивановской, Костромской и Ярославской.

К маневрам привлекли немалые силы и средства - более 1500 военнослужащих и около сотни единиц военной и специальной техники. В частности, боевые машины десанта БМД-2К-АУ, бронетранспортеры БТР-Д и БТР-ЗД, а также 120-мм самоходно-артиллерийские орудия 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубицы Д-30.

По сценарию учений, этот ударный кулак военно-транспортная авиация перебросила на место учебных баталий. А после массового десантирования прошла отработка задач на земле. Слово "массовое" тут вполне уместно. Ведь речь идет о десантировании с высоты 600 метров более тысячи солдат и офицеров и около десятка единиц техники. Военнослужащие при этом использовали не только основной в ВДВ парашют Д-10, но и парашютную систему специального назначения "Арбалет-2".

Вообще Ивановское соединение ВДВ нередко становится своего рода "полигоном" для апробирования различных технических новинок. К примеру, 98-я дивизия первой в ВДВ получила новую автоматизированную систему управления средствами ПВО "Барнаул-Т". В нее входят уникальные модули разведки, планирования и управления огнем, а также комплекс средств автоматизации стрелка-зенитчика. Но что особенно ценно для крылатой пехоты - вся аппаратура установлена на базе бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка" и может десантироваться парашютным способом на системе "Бахча УПДС".

Юрий Гаврилов