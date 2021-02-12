США пытаются оказать силовое давление на Россию

Посольство РФ в США призвало Вашингтон прекратить «безрассудное бряцание оружием» в Чёрном море.

По мнению дипмиссии, обеспечение мира и безопасности в этом регионе не требует «иностранного вмешательства».

Отмечается, что 6-му флоту ВМС США «не терпится найти врага в Чёрном море».

Ранее силы НАТО при участии Грузии и Украины провели очередные учения в черноморской акватории. По данным Минобороны РФ, активность альянса в этом регионе угрожает безопасности Южного военного округа. В свою очередь, эксперты отмечают, что Вашингтон таким образом стремится оказывать силовое давление на Россию.

При этом, по мнению аналитиков, Москва избрала корректную ответную стратегию, сдержанно реагируя на провокации, отмечает RT.