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Военно-промышленный курьер

США пытаются оказать силовое давление на Россию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Посольство РФ в США призвало Вашингтон прекратить «безрассудное бряцание оружием» в Чёрном море.

По мнению дипмиссии, обеспечение мира и безопасности в этом регионе не требует «иностранного вмешательства». 

Отмечается, что 6-му флоту ВМС США «не терпится найти врага в Чёрном море».

Ранее силы НАТО при участии Грузии и Украины провели очередные учения в черноморской акватории. По данным Минобороны РФ, активность альянса в этом регионе угрожает безопасности Южного военного округа. В свою очередь, эксперты отмечают, что Вашингтон таким образом стремится оказывать силовое давление на Россию.

При этом, по мнению аналитиков, Москва избрала корректную ответную стратегию, сдержанно реагируя на провокации, отмечает RT.

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Грузия
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