Войти
Военно-промышленный курьер

Раскрыта стоимость российского супероружия

194
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Создание новейших систем российского вооружения не стоило «непосильных денег».

Об этом, выступая на мероприятии Российского военно-исторического общества, сообщил бывший министр обороны (2001-2007 годы), а ныне спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Чиновник при этом впервые назвал конкретные суммы, которые тратились на разработку уникальных оружейных новинок. «Не буду скрывать, что я причастен к началу разработки тех видов вооружения, которые сейчас появились в Российской армии, - цитирует РИА Новости Сергея Иванова. - О них недавно в послании говорил президент России - это и «Авангард», и «Пересвет», и «Посейдон», и многое другое».

По словам Сергея Иванова, на разработку и создание этих видов оружия ушло 10 лет. Время, уточнил он, понадобилось, чтобы сделать это «без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий». В год тратили по 10-20 миллиардов рублей, уточнил Иванов.

Для Вооруженных сил РФ при триллионном бюджете указанные суммы, по словам чиновника, это «почти незаметные расходы». «Мы это сделали без напряга, без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали - тогда объявили. Особо не шумели», - добавил экс-глава российского военного ведомства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Иванов Сергей
Похожие новости
12.02.2021
Власти впервые назвали стоимость разработки российского супероружия
27.03.2019
В США рассказали об испытании Россией "оружия возмездия"
11.08.2009
Путин сказал, что гособоронзаказ в 2010 году будет сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях развития ВС РФ
22.02.2007
Новейшие российские истребители полетят в Индию
21.02.2007
Ракетные войска России: количеством поменьше, качеством повыше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 04:05
  • 1
Defense Express (Украина): в минобороны признали, что денег на иностранные истребители на Украине нет даже в среднесрочной перспективе
  • 12.02 03:10
  • 18
Калининградский синдром
  • 12.02 02:21
  • 4
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 12.02 01:44
  • 2
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 12.02 01:37
  • 100
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 12.02 01:19
  • 3
Раскрыты некоторые секреты кабины истребителя пятого поколения Су-57
  • 12.02 01:04
  • 4
Украина предложила самолетам НАТО летать над Крымом
  • 12.02 00:50
  • 4
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 11.02 23:19
  • 3
200 дней обучения: как армия США переходит на гиперзвук
  • 11.02 23:18
  • 1
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 11.02 23:13
  • 3
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 11.02 22:56
  • 5
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 11.02 22:18
  • 4
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 11.02 21:26
  • 13
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 11.02 19:30
  • 3
Американцы начинают рассыпаться в Черном море