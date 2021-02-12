Раскрыта стоимость российского супероружия

Создание новейших систем российского вооружения не стоило «непосильных денег».

Об этом, выступая на мероприятии Российского военно-исторического общества, сообщил бывший министр обороны (2001-2007 годы), а ныне спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Чиновник при этом впервые назвал конкретные суммы, которые тратились на разработку уникальных оружейных новинок. «Не буду скрывать, что я причастен к началу разработки тех видов вооружения, которые сейчас появились в Российской армии, - цитирует РИА Новости Сергея Иванова. - О них недавно в послании говорил президент России - это и «Авангард», и «Пересвет», и «Посейдон», и многое другое».

По словам Сергея Иванова, на разработку и создание этих видов оружия ушло 10 лет. Время, уточнил он, понадобилось, чтобы сделать это «без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий». В год тратили по 10-20 миллиардов рублей, уточнил Иванов.

Для Вооруженных сил РФ при триллионном бюджете указанные суммы, по словам чиновника, это «почти незаметные расходы». «Мы это сделали без напряга, без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали - тогда объявили. Особо не шумели», - добавил экс-глава российского военного ведомства.