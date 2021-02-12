Первое подразделение Армии США начало получать элементы гиперзвукового оружия

В США стартовал процесс передачи первому подразделению Сухопутных сил нового гиперзвукового оружия. В бою его, впрочем, можно будет полноценно применять как минимум через несколько лет.

Как известно, американские Сухопутные силы давно хотят получить перспективное гиперзвуковое оружие, которое сможет существенно расширить их боевые возможности. На днях стало известно о начале передачи подразделению Армии США первой из таких систем.

О старте поставок сообщило Defense News, русскоязычный обзор предоставила «Газета.Ru». Военным уже отправили оборудование, необходимое для обучения и освоения новых систем. Остальное вооружение, специальную технику и тренажные комплексы неназванному подразделению доставят к концу этого финансового года.

Как только подразделение получит необходимое оборудование, оно начнет подготовку к первым совместным летным испытаниям с ВМС, которые запланированы на первый квартал 2022-го финансового года. Известно также, что последующие тесты должны провести в четвертом квартале 2022-го финансового года и во втором квартале 2023-го финансового года.

Ранее стало известно о разработке в интересах Армии США комплекса гиперзвукового оружия Long Range Hypersonic Weapon (LRHW): его модель мы могли видеть в прошлом году.

Модель LRHW Источник изображения: James Harvey

Характеристики изделия доподлинно не известны. По информации из открытых источников, речь идет о твердотопливной баллистической ракете наземного базирования, оснащенной универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боевой частью Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB). В целях унификации парка военной техники ряд технических решений для LRHW позаимствовали у зенитного ракетного комплекса Patriot.

Отметим, что, помимо Сухопутных сил США, новое гиперзвуковое оружие должны получить американские ВМС и ВВС. Так, еще в 2019-м мы могли видеть макет перспективной системы Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), носителем которого тогда выступал стратегический бомбардировщик B-52. Впоследствии Соединенные Штаты провели еще несколько тестов системы.

Lockheed Martin AGM-183A ARRW Источник изображения: via t.me/nuclear_stormbringer

В разное время СМИ приводили разные данные о ее возможностях. Согласно информации, представленной в прошлом году, дальность ракеты может достигать примерно 1600 километров при скорости боевого оснащения до М=8. Информация о скорости блока М=20, очевидно, не соответствует действительности, хотя окончательные выводы делать пока рано. Достижения начальной боевой готовности ARRW ожидают в первой половине 2020-х.