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РИА Новости

В ГД предупредили Киев о последствиях идеи полетов НАТО над Крымом

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Сергей Железняк
Сергей Железняк.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предложение к НАТО осуществлять полеты рядом с российским Крымом – это откровенная провокация, альянсу и всем остальным следует помнить, чем закончилась несколько лет назад провокация украинских военных в акватории Черного моря у полуострова, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий в среду во время переговоров с замгенсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.

"Предложение к НАТО осуществлять полеты в близи с российским Крымом – это откровенная провокация. Остается рассчитывать, что в НАТО к таким суицидальным предложениям отнесутся со скепсисом и пониманием невозможности использовать воздушное пространство над суверенным государством для военных маневров. Такие заявления Киева – попытка сохранить дискуссию о принадлежности Крыма", - сказал депутат.

Политик напомнил, что НАТО, как и все остальные, должны помнить, чем закончилась несколько лет назад провокация украинских военных в акватории Черного моря вблизи Крыма. "С Россией не стоит так опасно шутить. Наша страна не будет мириться с недружественными выпадами и агрессивным поведением", - подчеркнул парламентарий.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.

Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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