Обновлённые «Аллигаторы» проходят испытания

Российские «Аллигаторы» станут опаснее. Вчера, 10 февраля, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что холдинг «Вертолёты России» собрал два первых опытных образца модернизированных вертолётов Ка-52М и проводит их лётные испытания.

«Сегодня лётные испытания проходят на территории Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов», плановый срок завершения опытно-конструкторских работ — 2022 год. Мы в этот срок укладываемся и с учётом продолжительности производственного цикла готовы уже сейчас начать сборку вертолётов Ка-52М, чтобы обеспечить первые поставки серийных машин в следующем году», — сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолёты России».

Вертолёт Ка-52 «Аллигатор» Источник изображения: rhc.aero

Два опытных образца модернизированных Ка-52М созданы на базе серийного вертолёта «Аллигатор». Характеристики обновлённых машин не разглашаются, при этом ранее заявлялось, что Минобороны РФ запросило улучшение защищённости вертолёта. На модернизированную машину также планировали установить новые системы энергоснабжения и обнаружения целей. Кроме того, должна быть увеличена дальность полёта.

Ка-52 «Аллигатор» — боевой разведывательно-ударный вертолёт, разработанный ОАО «Камов» в 90-е годы. «Аллигатор» предназначен для уничтожения бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолётов противника в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание на взаимодействующие вертолёты и командные пункты сухопутных войск, огневую поддержку десанта, а также вести патрулирование и сопровождение военных колонн.