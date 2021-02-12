Haber7 (Турция): важное предложение России после объявления Турцией решения о космосе

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати".

Эрдоган не так давно заявил, что в рамках национальной космической программы на МКС будет отправлен гражданин Турции. «Роскосмос» сразу же выступил в предложением посодействовать в этом вопросе. Читатели весьма эмоционально комментируют новость, кто-то приветствует сотрудничество с Россией, а кто-то изрыгает проклятия.

Российская корпорация по космической деятельности "Роскосмос" заявила, что рассчитывает в ближайшем будущем получить от Турции предложения о сотрудничестве по отправке турецкого космонавта в космос. Заявление "Роскосмоса" последовало за объявлением о том, что в рамках национальной космической программы Турции на Международную космическую станцию будет отправлен гражданин Турции.

Вслед за представлением президентом Эрдоганом космической программы Турции от международных космических предприятий поступают предложения о сотрудничестве.

Предложение России о сотрудничестве

В заявлении пресс-службы "Роскомоса" отмечается: "Мы всегда рады возможности плотнее поработать с турецкими коллегами и рассчитываем в ближайшем будущем получить от них конкретные предложения по развитию совместных космических проектов, в том числе по подготовке участников космического полета и организации пилотируемой космической миссии в интересах Турции".

Данное заявление было сделано после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в рамках национальной космической программы на Международную космическую станцию будет отправлен гражданин Турции.

"Наш диалог выйдет на новый уровень"

Позже министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк (Mustafa Varank) заявил, что с созданием Турецкого космического агентства Анкара получает обратную связь от зарубежных стран и ведет переговоры по этому вопросу со многими странами, в том числе с Россией.

По поводу создания Турецкого космического агентства в пресс-службе "Роскосмоса" заявили: "У наших стран уже выстроены прочные деловые контакты в космической сфере. Мы достаточно давно ведем обсуждения возможности реализации отдельных космических проектов, а с созданием в Турции собственного национального космического агентства наш диалог выходит на новый уровень. В настоящее время мы работаем над подготовкой межправительственного рамочного соглашения, которое заложит основу для дальнейшего успешного развития сотрудничества между странами в космической сфере".

Комментарии читателей:

омер: Можно, почему бы и нет. Русский народ лучше предательской американской нации.

Да будет во благо: Хорошо, отправим. А речь идет о туристах? Каковы цели, задачи? Россия или компания Илона Маска (Elon Musk) - какая разница? Разве настоящий успех не в том, чтобы суметь отправить туда человека? Меня восхищает идея самостоятельного запуска в космос нашего собственного спутника и другие подобные проекты. Вот что важно.

чистилище: Если бы мы могли сами запустить собственный спутник, это было бы то, что нужно, но наши спутники все еще запускают другие…

doctorwho: Американец в космосе - "астронавт", россиянин - "космонавт", китаец - "тайконавт", турок - "турконавт".

Напоследок: Мы можем очень хорошо работать вместе. США далеко, и очень дорого. С Россией мы соседи. Они ненавидят фетхуллахистов… При хорошем планировании мы очень скоро полетим на Луну, продвинемся технологически и к тому же посодействуем России. США (еврейское лобби) уже боятся.

Ays: ЦРУ = КГБ. Америка, Россия и все другие немусульмане - одна нация. Давайте не забывать об этом. Но в связи с международными делами отношения между нами нужно сохранять на соответствующем уровне. И нашему президенту это удается.

Хадживат: Да здравствует союзник Россия.

лысый: Пусть лучше Россия, чем США.

Бшк56: Будь они оба прокляты.

Метин: Говорят, друзей держи близко к себе, а врагов еще ближе. Ребята предлагают сотрудничество, исходя из этой логики, чтобы две страны стали более зависимыми друг от друга.

Али: Ни в коем случае не с Западом. Россия и Китай должны быть на первом месте.