На МКС отправят новый суперкомпьютер

Его создали специалисты HP и NASA

ТАСС, 11 февраля. Суперкомпьютер SBC-2, созданный специалистами компании Hewlett-Packard и инженерами NASA, будет отправлен в космос на борту космического корабля NG-15 в следующую субботу. Об этом сообщил главный разработчик вычислительной машины Марк Фернандез на онлайн-брифинге для журналистов.

"Отправка миссий в дальний космос приведет к тому, что для решения проблем, возникающих во время полета или жизни на поверхности Марса или Луны, нельзя будет использовать суперкомпьютеры, которые находятся на Земле. Коллеги из NASA попросили нас создать суперкомпьютер и проверить, сможет ли он работать в условиях космоса. Его вторая версия отправится на станцию уже в следующую субботу", - сказал Фернандез.

Это не первый космический суперкомпьютер, который его команда создала и отправила на МКС. Первая версия устройства, SBC-1, представляла собой обычный серийный суперкомпьютер. Его собрали из обычных электронных компонентов и упаковали в корпус, совместимый с МКС. SBC-1 установили на борту станции в 2017 году, чтобы проверить, сможет ли он работать в условиях невесомости и при постоянной космической радиации.

Устройство смогло пережить перегрузки и проработало без сбоев и ошибок больше года. По словам Фернандеза, этому помогли программные модификации, которые защитили операционную систему от случайных сбоев, которые возникают в результате действия космических лучей на ячейки памяти и транзисторы внутри процессоров и чипов памяти суперкомпьютера.

"Конечно, мы могли бы использовать процессоры и память, стойкие к действию космических лучей, или установить защиту. Но первые безнадежно уступают в производительности современному "железу" и стоят сотни тысяч долларов, а вторые сделали бы наш суперкомпьютер слишком тяжелым. Поэтому мы сделали выбор в пользу исключительно программных методов защиты", - пояснил ученый.

Новый суперкомпьютер МКС

Следующим шагом стала новая версия суперкомпьютера, SBC-2. Его вычислительная мощность будет вдвое больше, чем у SBC-1. Устройство будет работать в условиях, аналогичных условиям полета на Марс.

Если этому не помешает непогода, SBC-2 отправится на МКС на борту космического корабля NG-15 в следующую субботу, 21 февраля. После подключения к системам МКС устройство должно непрерывно работать и обрабатывать поступающие данные на протяжении примерно двух лет.

По планам ученых, суперкомпьютер будет использоваться для анализа данных о состоянии здоровья астронавтов, которые собирают с помощью датчиков на их теле, а также для расшифровки и анализа ДНК участников экспедиций прямо на борту МКС. Многие подобные задачи, по словам Фернандеза, будут решаться во время экспедиций на Марс и другие планеты.

Кроме того, суперкомпьютер будут использовать, чтобы анализировать результаты наблюдений за полярными залежами льда и молниями в атмосфере Земли. Ученые не исключают, что SBC-2 будут использовать для анализа дорожного движения и качества воздуха в городах, над которыми будет пролетать станция.

По словам Фернандеза, к этим экспериментам сможет присоединиться любая группа ученых, которая оставит соответствующую заявку на сайте проекта. Ученый надеется, что эксперименты с SBC-2 продемонстрируют, что суперкомпьютеры могут работать в дальнем космосе так же хорошо, как и на Земле.