"Вот и сравнивайте". Эксперт о цене разработки новейшего оружия России

Создание новейшего оружия обходилось России в 10-20 млрд рублей в год на протяжении десяти лет, сообщил экс-министр обороны Сергей Иванов. В эфире радио Sputnik эти цифры прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.

Спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экс-министр обороны Сергей Иванов рассказал, что создание новейших систем вооружения, представленных в 2018 году, обходилось российскому бюджету в 10-20 миллиардов рублей ежегодно на протяжении десяти лет.

"Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и "Авангард", и "Пересвет", и "Посейдон", и многое другое. Ушло десять лет, чтобы (сделать это) без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10-20 миллиардов", – сказал Иванов, выступая в Москве на мероприятии Российского военно-исторического общества.

Он добавил, что для военного бюджета это почти незаметная сумма, так как на обороноспособность страны выделяются триллионные суммы.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал это сообщение.

"Это действительно небольшие суммы, растянутые на десять лет, которые позволили, не форсируя, не напрягаясь, создать чудо-оружие, о котором говорил в 2018 году наш президент и которое уже стоит на вооружении российской армии. Вообще цену этому оружию назвать сложно. Понимаете, цену называют, когда его продают за рубеж. И это зависит не только от того, как договорятся между собой продавец и покупатель, но и от материальных, интеллектуальных затрат на создание этого оружия, на его обслуживание. Кроме того, мы тратили и на модернизацию вооружения, а не только на создание "Пересвета" и "Авангарда". Это и танк Т-14 на платформе "Армата" и бронетранспортер "Курганец-25", другое оружие. При том, что оборонный бюджет у США, например, 740 миллиардов долларов в год, а у нас около 50 миллиардов. Вот и сравнивайте. Мы умеем за сравнительно небольшие деньги создать вооружение, которое не только не уступает западным образцам, но и является уникальным", – сказал Виктор Литовкин.