"Вот и сравнивайте". Эксперт о цене разработки новейшего оружия России

Создание новейшего оружия обходилось России в 10-20 млрд рублей в год на протяжении десяти лет, сообщил экс-министр обороны Сергей Иванов. В эфире радио Sputnik эти цифры прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.
Спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экс-министр обороны Сергей Иванов рассказал, что создание новейших систем вооружения, представленных в 2018 году, обходилось российскому бюджету в 10-20 миллиардов рублей ежегодно на протяжении десяти лет.
"Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и "Авангард", и "Пересвет", и "Посейдон", и многое другое. Ушло десять лет, чтобы (сделать это) без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10-20 миллиардов", – сказал Иванов, выступая в Москве на мероприятии Российского военно-исторического общества.
Он добавил, что для военного бюджета это почти незаметная сумма, так как на обороноспособность страны выделяются триллионные суммы.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал это сообщение.