Европейское космическое агентство инфографикой и подкастом выразило озабоченность космическим мусором

Художественное представление обстановки на геостационарной орбите (35,7 тычячи километров). Масштаб намеренно не соблюден: в реальности между спутниками (размером примерно 5-15 метров в поперечнике) — многие сотни километров. Те аппараты и разгонные блоки, что не лежат в основной плоскости орбиты, выведены туда намеренно после отработки основных запасов топлива — это орбиты захоронения.

Конец 2010-х ознаменовался взрывным ростом орбитальных группировок разных стран. И дело тут не только в Starlink Илона Маска — тот же Китай выводит в год по три десятка спутников. А чем больше в околоземном пространстве техники, тем острее встает проблема мусора. И ЕКА решило в очередной раз напомнить всем об этой чрезвычайно важной теме.

Сделано это в формате серии подкастов, каждый из которых сопровождается иллюстрацией-инфографикой. В выпусках освещаются основные проблемы, связанные с замусориванием орбит, и пути их решения. Этот проект — плод совместной работы Европейского космического агентства (ЕКА, ESA) и Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA).

Первый такой подкаст уже опубликован на официальном сайте ЕКА. В нем ведущая обсуждает с главой Департамента ESA по вопросам космического мусора Тимом Флорером (Tim Flohrer) и научным сотрудником UNOOSA Натали Рикард (Nathalie Ricard) масштаб проблемы. А основные показатели замусоренности околоземного пространства проиллюстрированы вот таким изображением:

Синим цветом выделены точно известные данные, красным — полученные в результате расчетов по статистическим моделям (для тех объектов, которые не могут быть зафиксированы наземными средствами). Все значения округлены для простоты восприятия и приведены по состоянию на декабрь 2020 года. Вокруг Земли вращаются 2700 работающих спутников и 8800 тонн космического мусора — 26 000 отслеживаемых объектов. Самыми крупными среди мусора являются 1950 отработавших разгонных блоков и верхних ступеней ракет, а также 2850 вышедших из строя спутников. Еще 21 000 объектов и фрагментов не идентифицированы. Вне разрешающей способности наземных инструментов остаются 34 тысячи обломков крупнее 10 сантиметров, 900 тысяч фрагментов размерами от одного до 10 сантиметров и 128 миллионов еще более мелких предметов Источник изображения: ESA, UNOOSA

Авторы проекта не отрицают важность орбитальных аппаратов — они расширяют возможности человечества и служат ему во благо. Однако и о проблеме космического мусора забывать не стоит. ESA и UNOOSA уже не раз обсуждали эту тему с представителями авиационно-космической индустрии, теперь пришла очередь широких масс. Идея серии подкастов с инфографикой заключается в популяризации разумного подхода к освоению космоса.

Несмотря на бескрайние просторы вокруг нашей планеты, удобных для каждой конкретной цели орбит — ограниченное количество. И на каждой из них не так много места, чтобы делить его с мусором. А учитывая скорости движения объектов даже в околоземном пространстве (несколько километров в секунду), столкновение спутников с небольшими фрагментами фатально. Что уж говорить о встрече двух крупных предметов: она породит фантастическое количество обломков, еще более усугубляющих ситуацию.

Нет, о полумифическом «синдроме Кесслера» речи не идет, но подпортить жизнь ученым, инженерам и коммерческим эксплуатантам аппаратов космический мусор может сильно. И нельзя сказать, что к проблеме замусоривания орбиты все производители спутников относятся легкомысленно. Например, аппараты спутниковой группировки Starlink проектируют так, чтобы те гарантированно вошли в атмосферу и полностью сгорели даже при отказе оборудования. Аналогичного подхода придерживаются конкурирующие разработки.