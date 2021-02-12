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Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" намерен обеспечить диверсификацию продукции на нижегородском заводе

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Система доступа в скважину производства дочернего предприятия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - Нижегородского завода имени 70-летия Победы - в интересах структур РАО "Газпром", в экспозиции IX Петербургского международного газового форума. Санкт-Петербург,
Система доступа в скважину производства дочернего предприятия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - Нижегородского завода имени 70-летия Победы - в интересах структур РАО "Газпром", в экспозиции IX Петербургского международного газового форума. Санкт-Петербург, 01.10.2019.
Источник изображения: АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

Нижний Новгород. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" вложил в создание "Нижегородского завода 70-летия Победы" порядка 60 млрд рублей, рассчитывает, что более половины продукции нового предприятия составят заказы гражданского назначения, сообщил замгендиректора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров.

По его словам, на создание завода в Нижнем Новгороде пришлась почти половина вложений концерна в новые площадки, которые за последние годы составили порядка 130 млрд рублей.

"Серийное производство (на заводе в Нижнем Новгороде - "ИФ") уже началось - и военной техники, и гражданской продукции. Постоянно идет освоение новой гражданской техники", - сказал журналистам в Нижнем Новгороде в четверг Ведров.

Он сообщил, что на производство продукции для нефтегазового сектора заключены контракты на 30 млрд рублей.

"Но ёмкость рынка по тем позициям, по которым мы выполнили опытно-конструкторские работы и ведем серийное освоение - это сотни миллиардов", - отметил Ведров.

В частности, нижегородский завод задействован в создании систем подводной добычи газа и газовых автозаправочных комплексов в сборе для развивающейся сети газовых АЗС "Газпрома". "Ни то, ни другое оборудование в Российской Федерации никогда не производилось", - подчеркнул Ведров.

"Если говорить по этому заводу, то здесь мы планируем превалирование гражданской продукции над военной. Потому что это новый завод, и на нём проще осваивать новую продукцию, чем традиционную, которую мы уже делаем", - сказал он, отвечая на вопрос о диверсификации производства оборонных предприятий.

АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" был построен на территории "Нижегородского машиностроительного завода" (НМЗ), ввод в эксплуатацию состоялся весной 2016 года. Завод выпускает компоненты зенитных ракетных систем.

НМЗ с 1 января 2021 года присоединен к "Заводу 70-летия".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
НМЗ
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