Белорусский реактивный "Шквал" впервые покажут на MILEX-2021

Боевую машину белорусской реактивной системы залпового огня "Шквал" впервые продемонстрируют на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021. Проведение этого мероприятия в Минске запланировано на 23-26 июня текущего года.

Данная РСЗО является развитием всемирно известной БМ-21 "Град" и также смонтирована на российском вездеходе Урал-4320. Однако сама пусковая установка практически полностью изготовлена из белорусских комплектующих, в том числе 122-мм трубы для пакета направляющих.

"Шквал" получил все необходимое для эффективной работы на поле боя: спутниковую навигацию, современную систему автоматизированного наведения и управления с метеостанцией. Такое оборудование позволяет максимально эффективно решать все поставленные задачи.

Отмечается, что система способна применять неуправляемые боеприпасы различных типов, включая модификации с максимальной дальностью 40000 метров.

В сентябре 2020 года на белорусском полигоне Осиповичский в Могилевской области были проведены успешные стрельбовые испытания.

На вооружении белорусской армии в настоящее время уже имеются реактивные установки БМ-21А "БелГрад". Они отличаются от базового варианта тем, что выполнены на шасси автомобилей МАЗ-631705 и способны самостоятельно перевозить запас реактивных снарядов.

На этой же минской колесной платформе в настоящее время разработана и новая версия РСЗО "Ураган", ее впервые показали в 2019 году.

Алексей Моисеев