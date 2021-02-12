Рецензия на книгу ЦАСТ «Роботизация и военное дело будущего»

Военно-морские сражения с участием ударных авианосных групп и мощных крейсеров могут остаться в прошлом. На смену им идут войны с участием сотен и тысяч морских боевых роботов. И российский Военно-морской флот активно готовится к таким войнам. Об этом, в частности, говорится в сборнике военно-научных статей "Роботизация и военное дело будущего", который издан под редакцией председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, экс-главкома ВКС генерал-полковника Виктора Бондарева. На сайте электронного издания "MK.ru" опубликована рецензия Сергея Вальченко на новую книгу Центра анализа стратегий и технологий.

Развитию морской робототехники посвящена отдельная глава. В ней описываются основные российские проекты морских боевых роботов, их технические характеристики и тактика применения.

Оказывается, в России морские КБ за несколько лет создали целую линейку надводных и подводных боевых роботов различного класса и назначения. По замыслу командования флота, они расширят возможности ВМФ по проведению эффективных противоминных операций, ведению противолодочной войны, а также при защите прибрежных территорий.

Кроме того, боевые роботы помогут в сборе и передаче информации о надводной и подводной обстановке, проведении научных исследований, ведении разведки во время боевых действий, при работе в опасных зонах.

Необитаемые подводные и безэкипажные надводные аппараты станут вспомогательными системами для стратегических атомных подводных лодок во время боевого патрулирования.

Только для поисковых и аварийно-спасательных работ закуплено более 40 морских робототехнических комплексов. В 2014 году флот заказал промышленности разработку морских роботов, которые бы могли погружаться на глубину до 300 м и работать без вмешательства человека до трех месяцев. Военным было представлено 17 разных проектов.

О возможностях морских роботов говорит, к примеру, осуществленное в 2020 году рекордное погружение аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины, на глубину более 10 км. Несколько таких аппаратов могут быть переданы военным.

В классе тяжелых необитаемых подводных аппаратов с ядерной энергетической установкой известен аппарат "Посейдон". По заявлению военных, такое оружие позволит российскому флоту поражать береговые укрепления и инфраструктуру противника, а также морские цели, например, ударные авианосные группы.

Как известно, в составе ВМС США более десяти авианосцев, которые вместе с кораблями защиты и обеспечения и составляют ударные авианосные группы. У России лишь один авианесущий крейсер, и тот на ремонте. Но флотилия морских роботов может уравнять боевой потенциал наших флотов.

В случае ядерного конфликта "Посейдон" станет оружием второго или даже третьего ответного удара возмездия, делая неотвратимым наказание за ядерную атаку на Россию. Как ранее отмечали некоторые эксперты, с помощью таких аппаратов может быть организован подводный ядерный взрыв мегатонного заряда вблизи прибрежных городов. Например, Нью-Йорка.

Известно, что "Посейдон" будет способен перемещаться на глубине более километра с высокой скоростью, оставаясь при этом незамеченным. По некоторым данным, ядерный компонент "Посейдона" уже прошел испытания.

И это не единственный боевой морской робот, имеющий стратегическое значение. Например, ЦКБ морской техники "Рубин" создает аппарат "Суррогат", способный ввести в заблуждение вероятного противника. Робот будет имитировать подводную лодку, воспроизводя ее акустическое и электромагнитное поле. Такая тактика позволит отвлечь внимание противника от реальных наших подводных ракетоносцев, которые будут находиться в засаде. "Суррогаты" смогут также вскрывать средства морской разведки противника.

К секретным морским роботам относится и аппарат "Цефалопод". Он предназначен для сопровождения российских подлодок и уничтожения субмарин противника. Может также использоваться для охраны военно-морских баз и других важных объектов, например, Крымского моста. По некоторым данным, будет вооружен малогабаритными торпедами.

В числе других необитаемых подводных аппаратов, создаваемых для ВМФ России - "Клавесин-2Р-ПМ", способный погружаться на глубину 6000 м, "Юнона", "Амулет".

Для обеспечения судоходства по Северному морскому пути создается аппарат "Сарма", способный преодолевать большие расстояния без всплытия и без сеансов связи с космическими спутниками.

В распоряжении ВМФ России есть также автономный необитаемый подводный аппарат так называемого планерного типа - "Морская тень". Робот-разведчик может автономно "парить" в воде до полугода. Собранные им сведения необходимы для применения высокоточного оружия надводными и подводными кораблями, а также авиацией ВМФ.

Еще один подводный разведчик - аппарат "Глайдер 2.0". Он способен беспрерывно вести глубоководную разведку в течение 6-9 месяцев.

В классе подобных аппаратов есть автономный исследовательский "Концепт-М", способный погружаться на глубину до 1000 м, а также телеуправляемые аппараты "Марлин-350".

Для флота создаются также микророботы - аппарата "карманного формата", весом 8-10 кг. Они способны выполнять исследовательские миссии до 4 часов, на расстоянии до 4 км от точки запуска. Могут работать в "стае".

В классе надводных безэкипажных катеров созданы аппараты "Искатель" и "Бук-600". Они предназначены, в частности, для оснащения противоминных кораблей проекта 12700.

Задачу мониторинга надводной и подводной обстановки призвана решить уникальная подводная система гидроакустического слежения "Гармония". Благодаря ей, военные смогут "видеть" на сотни километров, обнаруживая корабли и подводные лодки противника. Система состоит из многочисленных подводных станций и радиолокационных буев, оснащенных аппаратурой спутниковой связи.

Оценивая перспективы развития робототехники в военных целях, глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев, под чьей редакцией вышел сборник статей, отметил: "В ближайшем будущем мы увидим новые, более совершенные робототехнические комплексы поколения 2.0, основанные на разработках прошлого десятилетия, когда Россия только приступила к модернизации своих вооруженных сил для конфликтов XXI века".

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