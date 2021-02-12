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Иранский ученый был убит тысячекилограммовым оружием

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ведущий иранский учёный-ядерщик Мохсен Фахризаде, убитый под Тегераном в ноябре прошлого года, был ликвидирован с помощью орудия весом в тонну, которое по частям тайно доставили в Исламскую Республику агенты израильской внешней разведки «Моссад».

Об этом передаёт Reuters со ссылкой на данные британского еженедельника Jewish Chronicle.

Ссылаясь на свои источники в разведке, лондонское издание сообщило, что группа из более 20 агентов «Моссада», включая граждан Израиля и Ирана, устроила засаду на Мохсена Фахризаде после слежки за ним в течение восьми месяцев.

Старейший еврейский журнал в мире утверждает, что «ликвидационная команда» установила автоматическое орудие в пикапе Nissan. «Уникальное оружие, управляемое дистанционно агентами на месте, наблюдавшими за целью, было таким тяжёлым, потому что включало бомбу, уничтожившую улики после убийства», - отмечается в публикации.

По данным Jewish Chronicle, Израиль совершил атаку самостоятельно, «без американского вмешательства», но официальные лица США были в «некоторой форме» уведомлены об этом заранее.

Иранское новостное агентство Fars ранее указывало, что машину, где находился Фахризаде и его телохранители, расстреляли с расстояния 150 метров из установленного в пикапе Nissan орудия, управлявшегося дистанционно.

Иранский англоязычный телеканал Press TV сообщал, что орудие, обнаруженное на месте нападения, имело «логотип и спецификации израильской военной промышленности».

Арабоязычный канал государственного телевидения ИРИ Al-Alam в свою очередь утверждал, что использованное оружие «контролировалось со спутника».

К убийству ведущего иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде был причастен военнослужащий Исламской Республики, заявил в распространённом 9 февраля интервью государственному телевидению министр разведки ИРИ Махмуд Алави, отмечает Eadaily.

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Страны
Великобритания
Израиль
Иран
США
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