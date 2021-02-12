Анкара и Вашингтон решили попугать черноморцев

Турция и США провели совместные военно-морские учения в Черном море.

Об этом сообщает информационно-аналитический портал эмиратов Ahval, который специализируется на турецких новостях.

Учения «ещё больше укрепили сотрудничество между военно-морскими силами двух стран и способствовали их оперативной совместимости», заявило Министерство обороны Турции.

Минобороны Турции сообщило, что в морских учениях участвовали два турецких фрегата TCG Turgutreis и TCG Oruç Reis и два американских эсминца USS Porter и USS Donald Cook, а также два истребителя F-16 ВВС Турции и два самолёта-разведчика P-8A ВМС США.