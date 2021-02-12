Войти
Военно-промышленный курьер

Анкара и Вашингтон решили попугать черноморцев

151
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Турция и США провели совместные военно-морские учения в Черном море.

Об этом сообщает информационно-аналитический портал эмиратов Ahval, который специализируется на турецких новостях.

Учения «ещё больше укрепили сотрудничество между военно-морскими силами двух стран и способствовали их оперативной совместимости», заявило Министерство обороны Турции.

Минобороны Турции сообщило, что в морских учениях участвовали два турецких фрегата TCG Turgutreis и TCG Oruç Reis и два американских эсминца USS Porter и USS Donald Cook, а также два истребителя F-16 ВВС Турции и два самолёта-разведчика P-8A ВМС США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
Arleigh Burke
F-16
P-8 Poseidon
Проекты
Военные учения
Похожие новости
10.08.2020
Америка готовится к многодоменным операциям
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
20.07.2020
Эсминец ВМС США Porter с крылатыми ракетами вернулся в Черное море
01.03.2019
НАТО проведёт учение в Чёрном море
22.02.2012
Военная перестроика Обамы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 04:05
  • 1
Defense Express (Украина): в минобороны признали, что денег на иностранные истребители на Украине нет даже в среднесрочной перспективе
  • 12.02 03:10
  • 18
Калининградский синдром
  • 12.02 02:21
  • 4
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 12.02 01:44
  • 2
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 12.02 01:37
  • 100
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 12.02 01:19
  • 3
Раскрыты некоторые секреты кабины истребителя пятого поколения Су-57
  • 12.02 01:04
  • 4
Украина предложила самолетам НАТО летать над Крымом
  • 12.02 00:50
  • 4
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 11.02 23:19
  • 3
200 дней обучения: как армия США переходит на гиперзвук
  • 11.02 23:18
  • 1
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 11.02 23:13
  • 3
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 11.02 22:56
  • 5
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 11.02 22:18
  • 4
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 11.02 21:26
  • 13
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 11.02 19:30
  • 3
Американцы начинают рассыпаться в Черном море