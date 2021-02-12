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WarSpot

США передали Украине очередную партию военной помощи

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Источник изображения: warspot.ru

США продолжают помогать украинской армии. Вчера, 10 февраля, пресс-служба американского посольства в Украине сообщила о том, что украинские ВМС получили 20 внедорожников Humvee и 84 лодки.

Торжественная церемония передачи военной техники прошла 10 февраля на базе ВМС Украины в Одессе. Моряки получили 84 жёстко-корпусные надувные лодки типов RIB и RHIB. Кроме того, в январе в войска были переданы 20 бронированных внедорожников Humvee.

Передача лодок ВМС Украины

Источник изображения: facebook.com/usdos.ukraine

«Начиная с 2014 года, мы с нашими иностранными коллегами провели более 200 мероприятий совместной подготовки, получаем лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование. Всё это — поддержка наших друзей на пути к свободной и независимой Украине», — рассказал контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Кроме того, в ближайшие месяцы Украина должна получить от США ещё три катера типа Island.

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Страны
США
Украина
Продукция
HMMWV
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