Войти
ЦАМТО

Компания Lurssen отгрузила партию патрульных катеров Египту

154
0
0
Lurssen
Корабль постройки компании Lurssen.
Источник изображения: freitag.de

ЦАМТО, 11 февраля. По информации Defensa.com, в конце января в Египет была отправлена новая партия из трех патрульных катеров, построенных на предприятии Peene-Werft немецкой судостроительной компании Lurssen.

Три катера, включая два 40-метровых класса OPB-40 и один 60-метровый класса CPV-60, 24 января были погружены на голландское транспортное судно Rolldock Sun и отправлены заказчику. Судно направилось в Александрию (Египет).

Как сообщал ЦАМТО, контракт общей стоимостью 1,5 млрд. евро на поставку патрульных катеров различных типов для Береговой охраны Саудовской Аравии был подписан с немецкой компанией Lurssen в начале 2013 года. Официальная информация о продаже не публиковалась, а сведения о ней в СМИ противоречивы.

Сама компания Lurssen в рамках соглашения должна была поставить до 35 катеров двух типов, однако смогла выполнить обязательства лишь частично из-за эмбарго на поставки продукции оборонного назначения в Саудовскую Аравию, введенного правительством Германии в 2018 году. На момент наложения Берлином запрета на экспорт Lurssen передала заказчику 15 патрульных катеров. При этом строительство еще семи катеров было практически завершено. Катера строились на верфи Peene в Вольгасте, где, судя по спутниковым снимкам, по крайней мере, шесть построенных CSB-40 продолжительное время хранились, поскольку не могли быть переданы заказчику. Lurssen выставила данные катера на продажу под обозначением OPB-40.

Немецкое информационное агентство DPA 2 ноября 2020 года сообщило о получении копии письма, направленного федеральным министром экономики Петером Альтмайером (ХДС) в Комитет по экономике Бундестага, в котором говорилось об одобренной продаже Береговой охране Египта 9 патрульных катеров общей стоимостью 130 млн. евро (157,6 млн. долл.). Агентство предположило, что речь идет о катерах, которые были заказаны Береговой охраной Саудовской Аравии.

В декабре 2020 года, по информации СМИ, один из патрульных катеров CSB-40 (б.н. 704) был замечен под египетским флагом в опубликованном Министерством обороны Египта видеорепортаже о состоявшихся 5 декабря 2020 года учениях "Медуза 10".

Как сообщает Defensa.com, OPB-40 – патрульный катер максимальной длиной 40 м, шириной 7,5 м и водоизмещением 210 т, который может применяться для охраны границ, ведения разведки, защиты критически важных объектов инфраструктуры, защиты рыболовных промыслов. Катер развивает скорость до 30 узлов, в состав вооружения входят 20-мм пушка и два пулемета калибром 12,7 мм.

Длина CPV-60 – 60 м, ширина – 11 м, водоизмещение – 700 т, экипаж – 47 человек. Катер оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 2900 кВт, развивает скорость до 20 узлов и может быть вооружен 30-мм или 20-мм пушкой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Нидерланды
Саудовская Аравия
Компании
Lurssen
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
30.11.2020
Голубь мира против козла отпущения
06.07.2020
Краткая история подводных лодок: от Александра Македонского до ядерных подлодок (Sasapost, Египет)
28.03.2019
Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"
20.11.2013
Город-государство как морская держава
06.05.2013
Лидеры прежние
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 04:05
  • 1
Defense Express (Украина): в минобороны признали, что денег на иностранные истребители на Украине нет даже в среднесрочной перспективе
  • 12.02 03:10
  • 18
Калининградский синдром
  • 12.02 02:21
  • 4
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 12.02 01:44
  • 2
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 12.02 01:37
  • 100
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 12.02 01:19
  • 3
Раскрыты некоторые секреты кабины истребителя пятого поколения Су-57
  • 12.02 01:04
  • 4
Украина предложила самолетам НАТО летать над Крымом
  • 12.02 00:50
  • 4
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 11.02 23:19
  • 3
200 дней обучения: как армия США переходит на гиперзвук
  • 11.02 23:18
  • 1
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 11.02 23:13
  • 3
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 11.02 22:56
  • 5
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 11.02 22:18
  • 4
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 11.02 21:26
  • 13
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 11.02 19:30
  • 3
Американцы начинают рассыпаться в Черном море