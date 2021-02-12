Компания Lurssen отгрузила партию патрульных катеров Египту

ЦАМТО, 11 февраля. По информации Defensa.com, в конце января в Египет была отправлена новая партия из трех патрульных катеров, построенных на предприятии Peene-Werft немецкой судостроительной компании Lurssen.

Три катера, включая два 40-метровых класса OPB-40 и один 60-метровый класса CPV-60, 24 января были погружены на голландское транспортное судно Rolldock Sun и отправлены заказчику. Судно направилось в Александрию (Египет).

Как сообщал ЦАМТО, контракт общей стоимостью 1,5 млрд. евро на поставку патрульных катеров различных типов для Береговой охраны Саудовской Аравии был подписан с немецкой компанией Lurssen в начале 2013 года. Официальная информация о продаже не публиковалась, а сведения о ней в СМИ противоречивы.

Сама компания Lurssen в рамках соглашения должна была поставить до 35 катеров двух типов, однако смогла выполнить обязательства лишь частично из-за эмбарго на поставки продукции оборонного назначения в Саудовскую Аравию, введенного правительством Германии в 2018 году. На момент наложения Берлином запрета на экспорт Lurssen передала заказчику 15 патрульных катеров. При этом строительство еще семи катеров было практически завершено. Катера строились на верфи Peene в Вольгасте, где, судя по спутниковым снимкам, по крайней мере, шесть построенных CSB-40 продолжительное время хранились, поскольку не могли быть переданы заказчику. Lurssen выставила данные катера на продажу под обозначением OPB-40.

Немецкое информационное агентство DPA 2 ноября 2020 года сообщило о получении копии письма, направленного федеральным министром экономики Петером Альтмайером (ХДС) в Комитет по экономике Бундестага, в котором говорилось об одобренной продаже Береговой охране Египта 9 патрульных катеров общей стоимостью 130 млн. евро (157,6 млн. долл.). Агентство предположило, что речь идет о катерах, которые были заказаны Береговой охраной Саудовской Аравии.

В декабре 2020 года, по информации СМИ, один из патрульных катеров CSB-40 (б.н. 704) был замечен под египетским флагом в опубликованном Министерством обороны Египта видеорепортаже о состоявшихся 5 декабря 2020 года учениях "Медуза 10".

Как сообщает Defensa.com, OPB-40 – патрульный катер максимальной длиной 40 м, шириной 7,5 м и водоизмещением 210 т, который может применяться для охраны границ, ведения разведки, защиты критически важных объектов инфраструктуры, защиты рыболовных промыслов. Катер развивает скорость до 30 узлов, в состав вооружения входят 20-мм пушка и два пулемета калибром 12,7 мм.

Длина CPV-60 – 60 м, ширина – 11 м, водоизмещение – 700 т, экипаж – 47 человек. Катер оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 2900 кВт, развивает скорость до 20 узлов и может быть вооружен 30-мм или 20-мм пушкой.