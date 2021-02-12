Российский спектрометр впервые обнаружил хлороводород в атмосфере Марса

Он появляется в атмосфере планеты во время пылевой бури и вскоре исчезает оттуда

ТАСС, 11 февраля. Российский спектрометр ACS, работающий на борту аппарата Trace Gas Orbiter (TGO), впервые зафиксировал в атмосфере Марса хлороводород (HCl). Он появился во время пылевой бури и постепенно исчез после ее окончания. Результаты исследования опубликовал научный журнал Science Advances, кратко об этом пишет пресс-служба Института космических исследований РАН.

"Это открытие заставляет пересмотреть модели химических реакций, связанных со взаимодействием поверхности и атмосферы Марса", - пишет пресс-служба.

Ранее хлороводород находили в атмосфере Земли и Венеры. Ученые предполагали, что хлороводород существует и на Марсе, но экспериментально его обнаружить не удавалось. Прежние измерения показывали, что молекул HCl в марсианской атмосфере очень мало - 0,2-0,3 частиц на миллиард в единице объема (ppm).

Чтобы зафиксировать такую малую концентрацию газа, в Институте космических исследований создали спектрометрический комплекс ACS (Atmospheric Chemistry Suite). В него входят три очень чувствительных инфракрасных спектрометра. Впоследствии его установили на орбитальный аппарат TGO, который запустили в марте 2016 года.

Благодаря методу работы "на просвет" атмосферы ACS смог не только обнаружить хлорводород, но и определить его концентрацию в зависимости от высоты. Измерения проводились с апреля 2018 года по март 2020 года.

Ученые пока не выяснили механизм превращения хлора из составной части марсианских минералов в газообразный хлороводород. Неизвестно пока и куда исчезает хлороводород после пылевой бури.