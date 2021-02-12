"Без шума и пыли". Озвучены затраты на создание нового российского оружия

МОСКВА, 11 февраля/ Радио Sputnik. Спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экс-министр обороны Сергей Иванов рассказал, что создание современных типов вооружения обходилось российскому бюджету в 10-20 миллиардов рублей ежегодно.

Российское гиперзвуковое оружие впервые было представлено в 2018 году. К нему, в том числе относится гиперзвуковой боевой блок "Авангард".

"Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и "Авангард", и "Пересвет", и "Посейдон", и многое другое", – сказал Иванов, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на разработку современного оружия потребовалось около 10 лет, причем процесс проходил "без шума и пыли". На эти цели в год уходило по 10-20 миллиардов рублей, сказал Иванов.

Он добавил, что для военного бюджета это почти незаметная сумма, так как на обороноспособность страны выделяются триллионные суммы.