Путин приветствовал решение США по продлению ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы в 2020 году и по задачам на 2021 год.

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ поговорить о новых шагах по сдерживанию гонки вооружений, отметив успешное продление ДСНВ-3.

"Совсем недавно мы вместе с американскими партнёрами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнёрам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счёт. Мы приветствуем это решение", - сказал он на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

"Но сегодня предлагаю поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом", - предложил президент.