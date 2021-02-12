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Известия.ru

Рябков заявил об отсутствии перспектив восстановления ДРСМД в прежнем виде

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не удастся восстановить в прежнем виде. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг, 11 февраля.

«Не думаю, что существует перспектива восстановления ДРСМД в том виде, как он существовал на протяжении трех десятков лет. Время той договоренности ушло», — сказал он.

По словам Рябкова, Россия не встречает отклика со стороны НАТО, на котором наблюдалась бы ответственность за возможные последствия дальнейшего резкого ухудшения обстановки в Европе.

Замглавы МИДа отметил, что США и их союзники в Европе «в угоду собственной идеологии, собственному неприятию современной России, проводящей независимый внешнеполитический курс и не склонной прогибаться под давлением, готовы пустить под откос здравые предложения, идущие на пользу европейской безопасности».

27 января Рябков также выразил мнение о невозможности восстановления ДРСМД в ранее существовавшем виде.


В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения опровергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
NATO
РСМД
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