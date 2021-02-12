Правительство вспомнило о малой авиации

Для создания новой дальневосточной авиакомпании необходимо произвести обмен акций «Авроры» на блокирующие пакеты акций региональных компаний, а также создать самолетный парк.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-премьер Юрий Трутнев.

«Мы создаем общую структуру. Смысл в том, что у нас не будет множества авиакомпаний, каждая из которых сама по себе планирует рейсы. Все маршруты должны быть синхронизированы в интересах людей», - сказал вице-премьер.

По его словам, название новому перевозчику пока не придумали. Но гораздо важнее не как назовут компанию, а как она будет работать.

По словам Юрия Трутнева, получится холдинговая структура, для которой будет разработана система мер господдержки, которая позволит снизить стоимость билетов. Будет также проведено обучение экипажей и осуществлена общая поставка судов. Последнее, по словам Юрия Трутнева, пока является проблемой.

«Надо строить самолеты. Я должен честно признаться, что стараюсь поддержать выпуск самолета «Байкал» в Улан-Удэ. Самолет я видел, мы его показывали президенту на последнем Восточном экономическом форуме. Правда, еще надо научиться их делать и построить достаточное количество, чтобы покрыть Дальний Восток», - отметил вице-премьер.

По его словам, в парке новой авиакомпании будут также и вертолеты. Сейчас предпринимаются попытки построить средний вертолет Ка-62 в Приморье.