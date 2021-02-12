Наша ПРО в Сирии на высоте

Была отражена очередная атака на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии.

В 19.45 по московскому времени средствами противовоздушной обороны, дислоцированными на этом военном объекте, отражено нападение с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальнего радиуса действия, сообщил на брифинге замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

По его словам, пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме.

«Средствами объективного контроля установлено, что обстрел осуществлён с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооружённым формированиям», - отметил Сытник.

Ранее сообщалось, что обстрелу с применением российских тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов подвергся нефтеперерабатывающий завод в населённом пункте Тархин провинции Алеппо, который контролируется боевиками протурецких группировок. В результате ударов возникли сильные пожары, есть погибшие среди представителей так называемой сирийской вооружённой оппозиции.