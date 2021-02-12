Байден по-трамповски требует от Анкары отказаться от «Триумфов»

Соединённые Штаты продолжают требовать от Турции свернуть процесс активации приобретённых ранее у России зенитных ракетных комплексов С-400, невзирая на новые инициативы Анкары в этом вопросе, призванные урегулировать противоречия между нею и Вашингтоном.

Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс, передало агентство Reuters.

«Наша политика в отношении С-400 не изменилась», - подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве, комментируя озвученное ранее предложение Турции о готовности эксплуатировать российские ЗРК дальнего действия не на постоянной основе.

«Российские С-400 не совместимы с системами НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО», - сказал Нед Прайс.

В связи с этим он подтвердил, что Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Анкара избавилась от закупленных комплексов С-400.

«Эта крупная сделка с Россией, как вы знаете, привела к применению санкций в рамках (закона США) CAATSA. И мы призывали и продолжаем призывать Турцию не оставлять себе эту систему», - отметили в Госдепе.