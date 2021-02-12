Українська правда (Украина): Украина предлагает НАТО пространство над Крымом для полетов и операций

Киевские власти, похоже, решили поиграть в Третью мировую войну, предложив самолетам НАТО патрулировать небо над Крымом. Даже читатели пропагандистского издания «Украинская правда» удивляются потере остатков разума у министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Украина предлагает НАТО использовать для своих операций воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации.

Источник: сообщение Минифраструктуры

Дословно: "Украина надеется на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией и предлагает использовать для воздушных операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ), включающий воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегированы Украины международными договорами".

Детали: Такое предложение сделал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером 10 февраля в Брюсселе.

В частности, это воздушное пространство может использоваться для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное.

Предыстория: В одном из интервью Зеленский сказал, что у него к президенту США Джо Байдена "очень простой вопрос" - "господин президент, почему Украина до сих пор не в НАТО?".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе.

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Комментарии

Ирина Погорелова

Это правильно.

Svitlana Mh

То есть мы, типа, хитрые - пусть НАТО полетает над Крымом и поубивает прихвостней, а мы тут со стороны понаблюдаем как нам страну освободят. А НАТО, типа, дураки и не понимают, что их руками хотят жар загребать.

Виктор Головатюк

Как бы еще договор основного партнера США с размещением их военных баз на территории Украины подписали, то и НАТО не очень надо было бы. Что-то не припомню ни одной страны, которая имеет этот статус и подверглись нападению извне.

Николай Романов

Ваше предложение наиболее актуально, политически грамотное. Стоит задуматься нашему руководству "браво".

Yevgen Sknar

В Крыму сейчас много пустынных мест - предлагаю там сделать полигон для испытания оружия массового уничтожения.

Yan Galinskyy

Моголомокшанский рашонацизм, то есть исконная чума и пандемия целой планеты Земля.

вадим кирик

Славянин славянина поймет. только россияне не понимают других славян.

Анатолий Покрышень

Согласен полностью. Мы побывали нейтральным государством. Что из этого получилось знает весь мир, окромя лаптеногих. Кстати, не припомню, как не посмотрю назад в историю: были случаи, когда кто-либо напал на нейтральные страны или напугал их, даже по пьяни?

Александр Логвиненко

Надеюсь в НАТО люди адекватные. Ведь так может быть и 3-я мировая запросто [начаться].