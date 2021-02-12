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Интерфакс-АВН

МИД РФ ждет от США шагов по возвращению в иранскую ядерную сделку

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Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер.
Источник изображения: © AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Первый шаг по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке (СВПД) должны сделать США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы убеждены, что коль скоро США приняли в одностороннем порядке решение покинуть СВПД, в последующие годы грубым образом нарушали требования резолюции 2231 Совета безопасности ООН, именно за США сейчас шаг, обеспечивающий начало возращения этой страны в ядерную сделку", - сказал Рябков в четверг на пресс-конференции.

"Именно Вашингтон должен предпринять действия, которые откроют путь к этому. Но хореография таких шагов, их выстраивание - отдельный вопрос, относящийся к дипломатической технике, или, даже я бы сказал, методологии ведения дипломатических дел", - добавил Рябков.

По его словам, Россия продолжает соответствующие усилия по сохранению сделки.

"Все действия Ирана на этом направлении обратимы, и, как неоднократно заявляли ответственные лица в Тегеране, при сдвиге в нужном направлении возможен быстрый возврат исламской республики к выполнению в полном объеме своих обязательств в рамках СВПД. Это не декларации, это фактическое положение дел", - добавил Рябков.

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