Названа стоимость разработки новейших систем российского оружия

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Создание новейших систем оружия России, представленных в 2018 году, не стоило непосильных денег, в год тратилось "по 10-20 миллиардов рублей", рассказал спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экс-министр обороны (2001-2007 годы) Сергей Иванов.



"Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появилось на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и "Авангард", и "Пересвет", и "Посейдон", и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10-20 миллиардов рублей". Сергей Иванов

"Для Вооруженных сил [эта сумма] при сейчас триллионном бюджете - почти незаметные расходы… Но мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали - тогда объявили. Особо не шумели", - добавил Иванов, выступая на мероприятии Российского военно-исторического общества в Москве.