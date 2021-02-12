В Курганской области Су-34 уничтожили штаб условного противника

В курганской области прошли учения с участием экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34. Как передает пресс-служба Центрального военного округа, участники тренировки с помощью авиабомб уничтожили штаб условного противника.

В полетах была задействована дюжина самолетов. Летчики отработали пилотирование на малых высотах. В районе боевого применения они преодолели системы ПВО противника с помощью бортовых средств радиоэлектронного противодействия "Хибины". Этот комплекс предназначен для радиопеленгации сигнала противника, с последующим искажением параметров отраженного сигнала. А именно для задержки обнаружения самолета, на котором он установлен, для маскировки истинного объекта на фоне ложных, для затруднения измерения дальности до объекта, его скорости и так далее.

"Исказив сигнал радиолокационных станций сопровождения, пилоты выполнили резкий набор высоты и заход на цель, уничтожив бомбовым ударом заглубленный штаб условного противника", - говорится в сообщении ЦВО

Помимо истребителей, в учении использовали 70 единиц аэродромной техники.

Между тем

В Зауралье сегодня началось также учение соединения реактивной артиллерии. "Этап с боевой стрельбой пройдет в конце недели на межвидовом полигоне в Челябинской области", - уточнили в ЦВО.

Артиллеристы совершают марш из пункта постоянной дислокации в Курганской области на полигон Чебаркульский, где проведут, в частности, стрельбы из 220 мм реактивных систем залпового "Ураган" на дальностях от 10 до 20 километров.

"Подразделения отработают ведение огня способом "артиллерийской карусели", который отличается минимальным временем нахождения батареи на огневой позиции", - пояснили в пресс-службе военного округа.

Татьяна Воробьева