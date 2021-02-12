NI: Москва имеет значительное преимущество в гиперзвуковых технологиях

Россия добилась значительных успехов в создании гиперзвукового оружия, пишет The National Interest.

Разработка гиперзвукового оружия - это одна из областей, в которой Москва имеет значительное и потенциально серьезное преимущество перед Соединенными Штатами, утверждает издание. Речь идет об испытаниях нового ракет "Циркон", которые могут достигать скорости в 8 Махов. Это оставляет потенциальным целям мало времени на ответную реакцию.

Автор статьи считает, что гиперзвуковые ракеты настолько быстры, что им необязательно нести и взрывчатые вещества. Само столкновение с объектом на такой скорости вызовет сильный взрыв.

The National Interest заявляет и о том, что Россия стала первой страной, решившей разместить гиперзвуковые ракеты на подводных лодках. Это позволяет пусковой платформе оставаться скрытой и в то же время очень мобильной. Поскольку ракеты запускаются из подводного положения, подлодки могут приближаться максимально близко к объекту, что еще больше сокращает время для ответного удара.

Светлана Цыганкова