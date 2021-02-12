Войти
Российская газета

NI: Москва имеет значительное преимущество в гиперзвуковых технологиях

141
0
0

Россия добилась значительных успехов в создании гиперзвукового оружия, пишет The National Interest.

Разработка гиперзвукового оружия - это одна из областей, в которой Москва имеет значительное и потенциально серьезное преимущество перед Соединенными Штатами, утверждает издание. Речь идет об испытаниях нового ракет "Циркон", которые могут достигать скорости в 8 Махов. Это оставляет потенциальным целям мало времени на ответную реакцию.

Автор статьи считает, что гиперзвуковые ракеты настолько быстры, что им необязательно нести и взрывчатые вещества. Само столкновение с объектом на такой скорости вызовет сильный взрыв.

The National Interest заявляет и о том, что Россия стала первой страной, решившей разместить гиперзвуковые ракеты на подводных лодках. Это позволяет пусковой платформе оставаться скрытой и в то же время очень мобильной. Поскольку ракеты запускаются из подводного положения, подлодки могут приближаться максимально близко к объекту, что еще больше сокращает время для ответного удара.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
01.09.2020
Это не русские: Forbes опознал всплывшую у Аляски подлодку
20.04.2020
National Interest: ВМС США не могут отследить подлодки проекта "Ясень"
05.12.2019
"Кинжал" и "Циркон" не подпадают под действие СНВ-3 - эксперты
06.08.2019
Угрозы в связи с выходом США из РСМД пока будут парироваться ракетами "Х-101", "Кинжал", "Калибр" - Путин
04.04.2019
Залатать пробоины. Как американский флот ищет лекарство от русских ракет
30.01.2018
Источник: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 03:10
  • 18
Калининградский синдром
  • 12.02 02:21
  • 4
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 12.02 01:44
  • 2
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 12.02 01:37
  • 100
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 12.02 01:19
  • 3
Раскрыты некоторые секреты кабины истребителя пятого поколения Су-57
  • 12.02 01:04
  • 4
Украина предложила самолетам НАТО летать над Крымом
  • 12.02 00:50
  • 4
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 11.02 23:19
  • 3
200 дней обучения: как армия США переходит на гиперзвук
  • 11.02 23:18
  • 1
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 11.02 23:13
  • 3
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 11.02 22:56
  • 5
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 11.02 22:18
  • 4
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 11.02 21:26
  • 13
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 11.02 19:30
  • 3
Американцы начинают рассыпаться в Черном море
  • 11.02 19:13
  • 5
Бить на упреждение – российские военные теоретики