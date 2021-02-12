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Военно-промышленный курьер

Корветы Балтийского флота вызвали огонь на себя

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ракетчики БФ в Калининградской области провели тренировки по нанесению ударов по морским целям.

В учениях были задействованы дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион», а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

По сигналу тревоги расчеты боевой техники выдвинулись из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье Балтийского моря. Прибыв на место, оперативно развернули и подготовили «Бастионы» к применению в соответствии с действующими временными нормативами.

После этого ракетные комплексы успешно нанесли удары по морским целям. Расчеты в ходе учений выполняли электронные пуски ракет. А в качестве кораблей противника выступили корветы «Бойкий» и «Сообразительный», в настоящее время выполняющие задачи в море.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет «Оникс».

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бастион
Бойкий
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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