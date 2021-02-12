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ЦАМТО

HAL приступила к поставке ВМС и Береговой охране Индии вертолетов "Дхрув" Mk.3

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Индийский легкий вертолет "Dhruv" Mk-III ALH (Advanced Light Helicopter). Источник: articles.economictimes.indiatimes.com.

ЦАМТО, 11 февраля. Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) приступила к поставке командованию ВМС и Береговой охране Индии вертолетов "Дхрув" Mk.3.

Как сообщает Flightglobal.com, в рамках выставки Aero India 2021 в Бангалоре индийская государственная авиастроительная компания передала три вертолета командованию ВМС и два – Береговой охране Индии. Это первые поставки вертолетов "Дхрув" версии Mk.3 данным заказчикам.

По заявлению исполнительного директора Helicopter Complex HAL С.Анбувелана, первоначально планировалось поставить по 10 вертолетов "Дхрув" Mk.3 ВМС и Береговой охране Индии до 31 марта, но поставки отстают от графика из-за пандемии COVID-19. К 31 марта HAL планирует поставить еще четыре вертолета ВМС и три – Береговой охране.

Несмотря на задержки, связанные с пандемией коронавируса, HAL стремится завершить поставку вертолетов, заказанных ВМС и Береговой охраной, к сентябрю 2021 года – как и предусмотрено контрактом.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года Министерство обороны Индии подписало с компанией HAL контракт стоимостью 80 млрд. рупий (1,2 млрд. долл.) на поставку 32 новых усовершенствованных легких вертолетов (ALH) "Дхрув" для ВМС и Береговой охраны страны. Контракт предусматривает поставку ВМС и Береговой охране по 16 новых вертолетов, а также пятилетнее материальное обеспечение поставленной техники. Предполагается, что ВМС будут использовать "Дхрув" для выполнения различных задач, включая патрулирование, поисково-спасательные операции, перевозку войск и грузов, а также VIP-персон. Вертолеты Береговой охраны в основном будут применяться для поисково-спасательных операций.

Морской вариант "Дхрув" оборудован выдвигающимся трехколесным шасси, РЛС обнаружения SV-2000, системой посадки на палубу с гарпунным захватом, системой дозаправки топливом под давлением, обтекателями на бортах фюзеляжа. Вариант для Береговой охраны имеет высокое сходство с версией ВМС, оснащен установленной в носовой части РЛС, размещенной на крыше тепловизионной системой переднего обзора, 7,62-мм пулеметом, консолью РЛС и рабочим местом ее оператора, спасательным плотом и громкоговорителем.

В сентябре 2020 года HAL выкатила 300-й собранный вертолет "Дхрув".

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Страны
Индия
Продукция
Dhruv
Компании
HAL
Проекты
2020-й год
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