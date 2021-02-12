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Российская газета

Роботу "Удар" на базе БМП-3 будут помогать дроны

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Источник изображения: Vitalykuzmin.net

Боевой робот "Уран" на базе БМП-3 сможет взимодействовать с дронами: летающими и наземными, - а также самостоятельно передвигаться про местности.

- При создании "Урана" отработана возможность движения машины в автономном режиме. Для этого у робота есть подсистема планирования перемещения с датчиками и измерителями. На основании полученных от них данных вырабатывается маршрут с учетом рельефа местности и могут рассчитываться параметры боевого задания, - рассказал ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Также робот способен управлять беспилотными летательными аппаратами.

- Отработано взаимодействие с дронами - в том числе привязного типа с электропитанием от самого "Удара". Они могут использоваться для доразведки и ретрансляции сигналов управления, - пояснил Оздоев.

Предусмотрено оснащение "Удара" легкими наземными дронами для разведки, подрыва целей, транспортировки грузов и раненых. Легкий робот может устанавливаться на или в кормовой части машины с механизмом автоматической отстыковки, рассказали агентству разработчики "Удара" из ВНИИ "Сигнал".

Роботехнический комплекс "Удар" был впервые представлен на Дне инновации Минобороны в 2015 году. При его создании использован единый принцип роботизации, примененный также для шести боевых модулей, совместимых с БМП-3.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
Проекты
БПЛА
Робот
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