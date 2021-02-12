Elbit Systems заключила контракт на поставку ББМ "Гуарани" ВС Филиппин

ЦАМТО, 11 февраля. Израильская компания Elbit Systems 7 февраля подтвердила факт заключения контракта на поставку вооруженным силам неназванной страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) бронетранспортеров VBTP с колесной формулой 6x6.

Стоимость продажи составила около 46 млн. долл. Контракт рассчитан на трехлетний период. Выступающая в качестве генерального подрядчика Elbit Systems в рамках контракта должна поставить БТР VBTP с колесной формулой 6x6, которые были разработаны Iveco Defense Vehicles совместно с СВ Бразилии. ББМ будут оснащены башнями и рядом подсистем разработки Elbit Systems, включая системы электропривода и стабилизации вооружения, системы управления огнем, системы боевого управления TORCH-X, программно-определяемые радиостанции E-LynX, прицелы наводчика и командира, а также системы жизнеобеспечения.

Хотя Elbit Systems традиционно не раскрывает заказчиков своей продукции, им являются ВС Филиппин. Как сообщал ЦАМТО, осенью 2020 года израильская компания была выбрана победителем тендеров на поставку легких танков и колесных бронетранспортеров для Сухопутных войск Филиппин.

В частности, с Elbit Systems был заключен контракт стоимостью около 47 млн. долл. на поставку 28 бронетранспортеров (БТР) "Гуарани" с колесной формулой 6x6, которые будут производиться компанией Iveco Veicular de Defesa на предприятии в Сете Лагоас (штат Минас-Жерайс) в Бразилии.

Бронемашины будут оснащены дистанционно управляемым модулем вооружения, который может комплектоваться 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом. Все 28 бронемашин получат разработанные Elbit Systems радиостанции E-LynX и систему боевого управления Torch-X.

При выборе победителя тендера определяющими критериями стали: низкая стоимость приобретения VBTP "Гуарани" с колесной формулой 6х6, продолжающееся серийное производство данных ББМ на предприятии в Сете Лагоас (штат Минас-Жерайс, Бразилия), возможность оснащения различными системами связи и боевого управления для унификации с имеющейся и закупаемой техникой.

Поскольку СВ Филиппин первоначально в 2017 году намеревались приобрести 144 легких танка и 114 колесных БТР, в перспективе возможны закупки дополнительных партий бронетехники в рамках 3-го этапа программы модернизации ВС Филиппин (2023-2027 гг.).