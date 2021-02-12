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Известия.ru

Су-34 уничтожили штаб «противника» на учениях в Курганской области

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ходе учений, прошедших на полигоне в Курганской области, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанной авиационной дивизии ЦВО разбомбили штаб условного противника. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в Центральном военном округе.


По информации пресс-службы ЦВО, летчики отработали нанесение ударов в звене и парами по тщательно замаскированным «вражеским объектам». Момент поражения штаба военные показали на видео.

«Полеты с применением авиационных средств поражения проходят в рамках отборочного этапа конкурса международных армейских игр АрМИ-2021 среди летного состава авиадивизии ЦВО», — говорится в сообщении.

К учению были привлечены до 12 самолетов, 70 единиц аэродромной техники, более 500 специалистов служб наземного обеспечения полетов.

2 февраля истребители-бомбардировщики Су-34 в Челябинской области отработали элементы боевого маневрирования. В частности, пилоты продемонстрировали «петли» с разворотом на 90 градусов, «горки» на малых и средних высотах, «бочки» и «кубышки».

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