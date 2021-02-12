Робот "Удар" научится воевать на автопилоте и взаимодействовать с дронами

Робототехнический комплекс впервые представили на "Дне инноваций" Министерства обороны в 2015 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский робототехнический комплекс "Удар" сможет автономно передвигаться по полю боя, а также взаимодействовать с беспилотниками. Об этом сообщил ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Действующий прототип робототехнического комплекса "Удар" создан АО "ВНИИ "Сигнал", входящем в Ростех в составе "Высокоточных комплексов".

"При разработке "Удара" специалисты предприятия апробировали возможность движения робота в автономном режиме. Для этого в состав комплекса включена подсистема планирования движения на базе датчиков и измерителей. На основании получаемых данных формируется маршрут движения робота, при этом учитывается рельеф местности и могут рассчитываться параметры боевого задания", - сказал Оздоев.

В пресс-службе "Высокоточных комплексов" отметили, что при создании боевой робототехники ВНИИ "Сигнал" применяет единый принцип роботизации, предполагающий оснащение существующих образцов военной техники комплектом оборудования. "Робот "Удар", например, создан на базе боевой машины пехоты БМП-3. По такому же принципу выполняется и роботизация боевых отделений - на данный момент роботизированы шесть различных боевых отделений, которые устанавливались на машину", - проинформировали в холдинге.

Кроме того, по словам представителя Ростеха, "Удар" может взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами. "Отработано взаимодействие с дронами, в том числе привязного типа с электропитанием от самого робота. Такие беспилотники могут использоваться для доразведки и ретрансляции радиоканала управления", - добавил Оздоев.

Комплекс был опробован при взаимодействии с легкими роботами, предназначенными для разведки, подрыва целей, перевозки грузов и эвакуации раненых. "Легкий робот устанавливается на или в кормовой части робота "Удар" и имеет механизм упрощенной автоматической отстыковки от носителя перед началом выполнения поставленной задачи", - информировали во "ВНИИ "Сигнал".

Робототехнический комплекс "Удар" на базе БМП-3 впервые был представлен на "Дне инноваций" Министерства обороны РФ в 2015 году.