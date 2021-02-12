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ТАСС

Российские и турецкие военные провели совместные тренировки в Идлибе

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Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе.
Источник изображения: © РИА Новости

Военнослужащие отработали порядок перемещения в колонне, отражение нападения на нее и эвакуацию раненых

САРАКИБ /Сирия/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские и турецкие военнослужащие, которые планируют участвовать в совместных патрулях в провинции Идлиб, провели тренировки, нацеленные на отработку различных действий патрульных. В этом районе патрулирование не проводилось более полугода, поэтому учения, проводящиеся в городе Саракиб, станут залогом успеха совместной работы, сообщил журналистам представитель командования вооруженных сил Турции.

"Нам необходимо еще раз отработать все задачи. Я знаю, что тут все люди опытные. Но нам важно добиться максимально слаженной работы", - сказал он.

Провинция Идлиб - на данный момент единственная в Сирии, где до сих пор режим прекращения огня регулярно нарушается. Совместное российско-турецкое патрулирование здесь прекратилось полгода назад. До этого российские военные сдерживали активность боевиков самостоятельно.

В ходе тренировок российские и турецкие военнослужащие отработали порядок перемещения в колонне, отражение нападения на нее и эвакуацию раненых, а также передвижение на участках, где вероятны засады боевиков. Преодолевать языковой барьер военнослужащим помогает специальная система сигналов, которые в движении показывают осветительными приборами автомобилей.

С российской стороны в патрулировании, как правило, участвуют бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили "Тигр" военной полиции, с турецкой - бронетранспортеры Kirpi. Даже в неспокойном Идлибе хорошо вооруженная колонна является нелегкой мишенью для боевиков, поэтому обычно они себя никак не проявляют. Однако случаи нападений на патрули все же известны, поэтому тренировки после долгого перерыва становятся залогом их успешных действий.

О российско-турецких договоренностях

22 октября 2019 года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. 1 ноября того же года российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от Евфрата.

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