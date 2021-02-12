Посольство России в США призвало американских военных прекратить "безрассудное бряцание оружием" в связи с учениями в Черном море

Вашингтон. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Посольство России в США заявило, что Вашингтон ищет предлог для наращивания присутствия в Черном море и призвало прекратить "бряцание оружием".

"Похоже, что Шестой флот не может дождаться, чтобы найти врага в Черном море. Он отчаянно ищет предлог - теперь уже открыто под флагом военных учений - для наращивания присутствия в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере российского посольства.

"Мы призываем военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах США. Мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве", - добавили дипломаты.