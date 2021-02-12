Войти
Известия.ru

Байден высказался на тему применения США военной силы

156
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Spc. Jensen Guillory

Соединенные Штаты должны применять военную силу на мировой арене лишь в крайних случаях. С таким заявлением при посещении Пентагона выступил президент США Джозеф Байден в среду, 10 февраля.

По его словам, главной миссией министерства обороны США является сдерживание агрессии со стороны «врагов». Вести боевые действия необходимо только в крайних случаях, чтобы «Америка оставалась в безопасности», цитирует президента ТАСС.

Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о приостановке вывода американских войск из Германии. Днем ранее глава европейского командования ВС США Тод Уолтерс также анонсировал решение Вашингтона о приостановке передислокации войск из ФРГ. По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин ведет тщательную переоценку решения Трампа о выводе части войск.

29 июля тогдашний министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих. Предполагалось, что примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а остальные перебазируются в Италию и Бельгию. Также не исключался перевод военных в Польшу.

20 октября Эспер заявлял, что второй бронетанковый полк сухопутных войск США может быть передислоцирован на постоянной основе из Германии в другую европейскую страну, расположенную ближе к России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Италия
Ливан
Польша
Россия
США
Похожие новости
08.02.2021
США пересмотрят дислокацию войск за рубежом
01.04.2020
Армии на карантине: эпидемия коронавируса угрожает и вооруженным силам государств (Yeni Şafak, Турция)
14.12.2015
В тройку лидеров по поставкам ВиВТ в страны Ближнего Востока по периоду 2007-2014 гг. входят США, Россия и Великобритания
22.10.2010
Россия в седьмой раз примет участие в выставке «Евронаваль»
31.05.2010
«Тигры» осваивают Ближний Восток
06.05.2010
Пресс-релиз о Международной выставке «СОФЕКС - 2010»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 03:10
  • 18
Калининградский синдром
  • 12.02 02:21
  • 4
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 12.02 01:44
  • 2
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 12.02 01:37
  • 100
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 12.02 01:19
  • 3
Раскрыты некоторые секреты кабины истребителя пятого поколения Су-57
  • 12.02 01:04
  • 4
Украина предложила самолетам НАТО летать над Крымом
  • 12.02 00:50
  • 4
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 11.02 23:19
  • 3
200 дней обучения: как армия США переходит на гиперзвук
  • 11.02 23:18
  • 1
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 11.02 23:13
  • 3
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 11.02 22:56
  • 5
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 11.02 22:18
  • 4
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 11.02 21:26
  • 13
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 11.02 19:30
  • 3
Американцы начинают рассыпаться в Черном море
  • 11.02 19:13
  • 5
Бить на упреждение – российские военные теоретики