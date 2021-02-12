Атака из Идлибской зоны: авиабаза Хмеймим подверглась обстрелу

Российские ПВО отразили ракетную атаку на авиабазу в Сирии

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня дальнего радиуса. Обстрел велся с севера - с территории Идлибской зоны деэскалации, которую контролируют незаконные вооруженные формирования. Однако, боевикам не удалось нанести урон российским военным - средства ПВО отразили атаку.

Вечером во вторник, 9 февраля, неизвестные обстреляли сирийскую авиабазу Хмеймим, являющуюся основным местом базирования группировки Вооруженных сил России в Сирии.

Расположенная недалеко от средиземноморского побережья база была атакована посредством реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия, приводит РИА «Новости» слова заместителя руководителя Центра по примирению враждующих сторон РФ в САР контр-адмирала Вячеслава Сытника.

Обстрел велся с севера - с территории Идлибской зоны деэскалации, которую контролируют незаконные вооруженные формирования. Однако, боевикам не удалось нанести урон российским военным - средства ПВО отразили атаку.

«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», - резюмировал Сытник.

На базе в Хмеймиме находятся около 30 летательных аппаратов различного типа. Это - многоцелевые сверхманевренные истребители поколения 4 Су-35С, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24, транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ.

Хмеймим «накрыт» куполом диаметром в 400 километров - уничтожение противника гарантируют зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», а на ближних подступах охрану неба ведут ЗРК «Тор М2» и ЗРПК «Панцирь М». Также на базе работают установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет «Военное обозрение».

Согласно приказу любой объект, пересекающий 60-километровую зону и не отвечающий на запрос, подлежит немедленному уничтожению.

Именно благодаря тому, что право на ликвидацию цели получили непосредственно командиры ЗРК, база оперативно уничтожает все ракеты и другие атакующие объекты.

«Наши средства ПВО доказали на практике, что они могут [не только] обнаруживать такие цели, как реактивные снаряды и беспилотники, но и эффективно их уничтожать. Кроме того, они способны уничтожить крылатые ракеты, а С-400 - и баллистические цели», - рассказывал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В мае 2018 года Россия, Иран и Турция в рамках выполнения астанинских договоренностей завершили создание в провинции Идлиб наблюдательных пунктов для обеспечения контроля за режимом прекращения огня.

В идлибскую зону деэскалации в рамках соглашения о прекращении огня свозили непримиримых боевиков из других районов Сирии, в том числе из пригорода Дамаска Восточной Гуты, Хамы и Хомса, а также из Дераа.

На прошлой неделе тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М Воздушно-космических сил России нанесли удары по расположению террористов в провинции Идлиб.

Удару подвергся лагерь чеченской террористической группировки «Аджнад аль-Кавказ» (запрещена в России), в результате атаки были уничтожены объекты инфраструктуры, а также несколько десятков боевиков и инструкторов - выходцев с Северного Кавказа.

В конце декабря 2020 года в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части идлибской зоны деэскалации боевики обстреляли бронетранспортер российской военной полиции.

Российская машина была обстреляна из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований. В результате атаки трое российских военных получили легкие ранения. Они были оперативно госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.

Запрещенная в России террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» взяла на себя ответственность за нападение. Соответствующая информация об «уничтожении» БТР была обнародована связанной с террористами группировкой «Ибаа».

Рафаэль Фахрутдинов