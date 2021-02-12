Атака из Идлибской зоны: авиабаза Хмеймим подверглась обстрелу

Российские ПВО отразили ракетную атаку на авиабазу в Сирии
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня дальнего радиуса. Обстрел велся с севера - с территории Идлибской зоны деэскалации, которую контролируют незаконные вооруженные формирования. Однако, боевикам не удалось нанести урон российским военным - средства ПВО отразили атаку.
Вечером во вторник, 9 февраля, неизвестные обстреляли сирийскую авиабазу Хмеймим, являющуюся основным местом базирования группировки Вооруженных сил России в Сирии.
Расположенная недалеко от средиземноморского побережья база была атакована посредством реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия, приводит РИА «Новости» слова заместителя руководителя Центра по примирению враждующих сторон РФ в САР контр-адмирала Вячеслава Сытника.
Обстрел велся с севера - с территории Идлибской зоны деэскалации, которую контролируют незаконные вооруженные формирования. Однако, боевикам не удалось нанести урон российским военным - средства ПВО отразили атаку.
«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», - резюмировал Сытник.
На базе в Хмеймиме находятся около 30 летательных аппаратов различного типа. Это - многоцелевые сверхманевренные истребители поколения 4 Су-35С, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24, транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ.
Хмеймим «накрыт» куполом диаметром в 400 километров - уничтожение противника гарантируют зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», а на ближних подступах охрану неба ведут ЗРК «Тор М2» и ЗРПК «Панцирь М». Также на базе работают установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет «Военное обозрение».
Именно благодаря тому, что право на ликвидацию цели получили непосредственно командиры ЗРК, база оперативно уничтожает все ракеты и другие атакующие объекты.
«Наши средства ПВО доказали на практике, что они могут [не только] обнаруживать такие цели, как реактивные снаряды и беспилотники, но и эффективно их уничтожать. Кроме того, они способны уничтожить крылатые ракеты, а С-400 - и баллистические цели», - рассказывал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В мае 2018 года Россия, Иран и Турция в рамках выполнения астанинских договоренностей завершили создание в провинции Идлиб наблюдательных пунктов для обеспечения контроля за режимом прекращения огня.
В идлибскую зону деэскалации в рамках соглашения о прекращении огня свозили непримиримых боевиков из других районов Сирии, в том числе из пригорода Дамаска Восточной Гуты, Хамы и Хомса, а также из Дераа.
На прошлой неделе тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М Воздушно-космических сил России нанесли удары по расположению террористов в провинции Идлиб.
В конце декабря 2020 года в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части идлибской зоны деэскалации боевики обстреляли бронетранспортер российской военной полиции.
Российская машина была обстреляна из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований. В результате атаки трое российских военных получили легкие ранения. Они были оперативно госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.
Запрещенная в России террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» взяла на себя ответственность за нападение. Соответствующая информация об «уничтожении» БТР была обнародована связанной с террористами группировкой «Ибаа».
Рафаэль Фахрутдинов