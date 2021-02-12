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Вестник Мордовии

Ракетные комплексы "Корнет" продолжают наводить ужас на боевиков в Сирии

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Фрагмент ПТУР "Корнет"
Фрагмент ПТУР "Корнет".
Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Сирийские правительственные войска вновь начали применять против противника дальнобойные версии противотанковых ракетных комплексов "Корнет".

В январе текущего года различные источники, так или иначе симпатизирующие боевикам, стали сообщать о точечных ударах по различным целям на территориях, которые остаются вне контроля центральной власти.

При этом, как всегда, в пропагандистских целях уничтоженные автомобили выдавались за гражданские. Хотя, судя по всему, этот транспорт был задействован в перевозке боеприпасов и другого военного имущества.

Зарубежные эксперты, изучив фотографии останков ракет, сделали вывод, что применялись ПТУР "Корнет", причем самых современных модификаций.

Года три назад на севере Сирии террористы также несли потери от подобных ракетных ударов. Тогда появлялись сообщения, что один из автомобилей поразили ракетой, запущенной с позиций САА, находящихся на расстоянии 7000 метров. В СМИ писали, что против незаконных вооруженных формирований задействовали ПТРК "Корнет -Д", имеющий максимальную дальность 10000 метров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Корнет
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