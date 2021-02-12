Российские ПВО отразили атаку на авиабазу в Сирии

Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии, которая произошла 9 февраля. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник, передает РИА Новости.

Атака была совершена в 19:45 по московскому времени с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия. Установлено, что обстрел осуществлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.

В результате атаки пострадавших и материального ущерба нет. Авиабаза функционирует в плановом режиме.

6 февраля сообщалось, что российский беспилотник «Орлан-10» сбили неподалеку от сирийского города Айн-Исса (область Ракка). По одной из версий, это по ошибке сделали курдские формирования, поскольку приняли его за турецкий дрон.

Александра Максимченко