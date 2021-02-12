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Интерфакс-АВН

Байден заявил о подготовке санкций против руководителей военного переворота в Мьянме

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Избранный президент США Джо Байден
Избранный президент США Джо Байден.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вашингтон. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в среду объявил о подписании указа, который позволит его администрации незамедлительно начать подготовку санкций против лидеров военного переворота в Мьянме.

"Сегодня я подписал новый указ, позволяющий нам немедленно ввести санкции против военных лидеров, которые руководили переворотом, против их бизнес-интересов и близких родственников", - сказал он.

Байден пообещал, что США на этой неделе определят первые цели будущих санкций. Кроме того, он упомянул ужесточение экспортного контроля в отношении Мьянмы и замораживание американских активов, которые приносили бы выгоду правительству этой страны. В то же время он заявил о сохранении американской поддержки здравоохранению Мьянмы, ее гражданскому обществу и прочим гражданам.

Он отметил, что Вашингтон предпримет действия с целью лишить лидеров военного переворота доступа к правительственным фондам Мьянмы на сумму в $1 млрд, которые находятся в ведении США.

Также он призвал лидеров переворота освободить задержанных политиков, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи. Президент США добавил, что Вашингтон готов к дополнительным ограничительным мерам, и что он будет работать с партнерами для расширения списка стран, присоединившихся к инициативам США в отношении Мьянмы.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мьянма
США
Проекты
2020-й год
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